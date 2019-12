Des Jets surprenants malgré tout

https://www.tvasports.ca/2019/12/11/ils-jouent-du-hockey-plate---mario-lemieuxMalgré une défensive décimée, des départs à l’attaque et des blessures, les Jets de Winnipeg font mentir les mauvaises langues en continuant de gagner.

L’équipe manitobaine a présenté une fiche de 13-3-2 depuis le début novembre. Avec 40 points en 31 affrontements, elle occupe le sixième rang de toute la Ligue nationale de hockey (LNH) et la troisième place de la section Centrale.

Pas mal pour une équipe qui a perdu ses deux meilleurs défenseurs (Jacob Trouba, échangé aux Rangers de New York, et Dustin Byfuglien qui se remet d’une blessure et qui se questionne sur son avenir), qui a vu quatre athlètes clés partir comme joueurs autonomes (Tyler Myers, Kevin Hayes, Ben Chiarot et Brandon Tanev) et qui doit composer avec les blessures à long terme de Bryan Little et de Dmitry Kulikov.

L’entraîneur-chef Paul Maurice attribue notamment la bonne tenue de son club à la maturité de trois jeunes attaquants vedettes, Nikolaj Ehlers (23 ans), Kyle Connor (23 ans) et Patrik Laine (21 ans).

«Ils sont rendus au point qu’ils comprennent qu’on ne gagnera pas sans eux, a dit Maurice au quotidien "Winnipeg Sun", mardi. Tu mets un jeune joueur dans l’équipe et c’est juste un joueur. Il essaie de rester dans la LNH et il n’est pas nécessairement responsable de la tenue de l’équipe. Il compte des points, il obtient un gros contrat et la vie est belle. Ensuite, il réalise que sans lui, on ne peut pas gagner.»

Laine

Laine a répondu présent depuis le début de la campagne, lui qui a raté presque tout le camp d’entraînement en raison d’une dispute contractuelle. Le Finlandais a fait les manchettes pour avoir critiqué l’organisation l’été dernier et représentait un point d’interrogation après une saison en dents de scie en 2018-2019.

«Je veux certainement devenir un leader et j’essaie d’en faire plus de ce côté-là sur la glace. Je crois avoir fait des pas dans la bonne direction. C’est déjà ma quatrième saison dans la ligue, donc je sais à quoi m’attendre», a dit Laine dont l’éthique de travail, sa relation avec ses coéquipiers et sa passion pour les jeux vidéo avaient suscité certaines craintes avant la saison.

Il a bien réagi avec 9 buts et 29 points en autant de rencontres. Ehlers a inscrit 13 buts et 24 points en 31 parties et Connor, 11 buts et 27 points en un nombre identique de matchs.

Ces trois jeunes sont bien entourés à l’attaque par le joueur de centre Mark Scheifele et le capitaine Blake Wheeler.

La défense tient le coup

On dit souvent que la meilleure défense se trouve devant le filet. Et les Jets sont bien nantis en la matière, puisque le numéro 1 Connor Hellebuyck est parmi les meilleurs gardiens de la LNH. Il mène le circuit pour le nombre de victoires avec 15 et est troisième chez les partants avec un taux d’efficacité de ,933.

Acquis des Rangers en retour de Trouba, Neil Pionk s’avère une agréable surprise. L’arrière passe en moyenne plus de 23 minutes sur la glace et il compte déjà 16 points en 31 rencontres, soit 10 de moins que toute la saison dernière. L’autre homme-clé à la défense est Josh Morrissey. Dernièrement, ils sont appuyés par le vétéran Luca Sbisa, réclamé au ballottage en octobre, l’ancien du Canadien de Montréal Nathan Beaulieu, Anthony Bitetto, un défenseur de 29 ans qui a plus joué dans les mineurs que dans la LNH, et Tucker Poolman, 26 ans, qui a seulement 53 parties disputées dans la LNH. Gagner avec une telle brigade relève presque de l’exploit.