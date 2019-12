Classement de «Forbes» : le CH dans le top 3

À l’image de l’an dernier, les Rangers de New York, les Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal occupent dans l’ordre les trois premières places du classement du magazine «Forbes» relatif à la valeur des concessions de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Tricolore vaut 1,34 milliard $ US, ce qui représente une hausse de 3 % comparativement à l’année précédente. Les Blueshirts et les Leafs sont respectivement à 1,65 milliard $ et 1,5 milliard $. Par ailleurs, la formation montréalaise a totalisé 243 millions $ de revenus, soit le même montant que sa rivale torontoise.

À New York, les Rangers en ont obtenu 270 millions $, eux qui sont en tête de la liste pour la sixième année d’affilée et dont la valeur a augmenté de 6 % par rapport à 2018.

Tout comme ce fut le cas lors des deux années antérieures, les Blackhawks de Chicago, les Bruins de Boston, les Kings de Los Angeles et les Flyers de Philadelphie détiennent les positions 4 à 7. Les Red Wings de Detroit, les Capitals de Washington et les Canucks de Vancouver complètent le top 10.

Les Coyotes de l’Arizona ferment la marche de la hiérarchie de la publication spécialisée avec une valeur de 300 millions $, derrière les Panthers de la Floride (310 millions $). Pour leur part, les Sénateurs d’Ottawa (445 millions $) se trouvent au 26e échelon.