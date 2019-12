Byfield dans le sillon de Lafrenière

Les noms d’Alexis Lafrenière et de Quinton Byfield seront régulièrement évoqués dans la même phrase d’ici le repêchage du 26 juin prochain au Centre Bell.

Si l’électrisant attaquant de l’Océanic de Rimouski semble faire l’unanimité au sommet du classement des meilleurs espoirs admissibles cette saison, le centre format géant des Wolves de Sudbury pourrait bien lui ravir la place du premier appelé sur le podium au fil d’arrivée.

Les deux jeunes hommes pourraient partager le vestiaire d’Équipe Canada junior (ÉCJ) à l’occasion du tournoi du temps des Fêtes qui débutera le 26 décembre avec un affrontement contre les États-Unis.

«Pas de pression»

Les occasions de voir briller les deux plus beaux joyaux de la séance de sélection à venir

avec la formation nationale des moins de 20 ans sont plutôt rares. En 2014, Aaron Ekblad (Floride) et Sam Reinhart (Buffalo) se retrouvaient dans une position similaire jusqu’à ce qu’il soit clair qu’Ekblad serait le tout premier choix au total devant son compatriote.

«J’essaie de ne pas penser à ça et de faire ce que je dois faire sur la glace, soit jouer de la façon dont je suis capable. Le temps s’écoule jusqu’au repêchage, mais moi, je ne me mets pas de pression avec ça.

«J’essaie de ne pas trop me focaliser là-dessus. Ce serait incroyable d’entendre mon nom à cette position [de numéro 1]. J’essaie de livrer le meilleur de moi-même et j’espère que mon nom sortira à ce rang», a signalé Byfield, en marge du camp de sélection final d’ÉCJ qui se déroule cette semaine à Oakville, où il est arrivé avec une journée de retard en raison de son vol d’avion annulé.

A-t-il discuté de la situation avec Lafrenière ? «On n’en a pas vraiment parlé. On s’est salué quelques fois depuis que je suis arrivé. C’est un gars occupé aussi. C’est un peu dur de lui parler pour l’instant, mais il me semble être gentil», a répondu l’Ontarien.

Joueur exceptionnel

À 6 pi 4 po et 214 lb, l’attaquant de 17 ans possède les qualités athlétiques de rêve pour une équipe de hockey même en cette ère où les petits joueurs rapides ont la cote.

À sa deuxième saison dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), Byfield continue de prouver que ses atouts physiques sont en parfaite harmonie avec son instinct offensif, comme en témoignent ses 22 buts, 35 mentions d’aide et 57 points en 30 rencontres.

«Il a le style d’un power forward qui joue dans les deux sens de la patinoire, qui termine ses mises en échec et joue un style difficile à affronter. Il a d’excellentes habiletés avec la rondelle et il a un gros gabarit qui lui permet de foncer au filet. Il est devenu meilleur au fil des semaines depuis le début de la saison», a vanté le directeur général d’ÉCJ, Mark Hunter.

Un rôle, point

Byfield a toujours été l’un des moteurs offensifs de ses équipes, mais son rôle sera fort différent s’il est choisi parmi les 23 élus qui s’envoleront en République tchèque alors que le tournoi est une affaire de joueurs de 19 ans.

«Je vais prendre n’importe quel rôle qu’on me donnera pour jouer pour mon pays. C’est une belle opportunité pour moi d’avoir été invité au camp et j’espère que je pourrai faire ma place ainsi que progresser [dans la hiérarchie] à travers le tournoi», a-t-il répondu.

Dans cette optique, le principal intéressé est conscient qu’il devra s’ajuster au niveau de jeu contre les clubs du groupe mondial.

«Je crois que la marche sera plus importante là-bas. Je joue contre les meilleurs en Ontario, après ce sont les meilleurs au Canada et rendu là-bas, ce seront les meilleurs joueurs au monde de ton groupe d’âge. Je vais apprendre là-dedans et je vais essayer d’être en quelque sorte une éponge.»