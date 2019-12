Une série d’hommages sentis à un grand homme de télévision

L’émission «JiC» a voué une grande partie de son contenu à l’ex-animateur et journaliste sportif Jean Pagé, mardi, quelques heures après le décès de ce dernier à 73 ans, des suites d’un cancer.

Plusieurs personnalités ayant côtoyé M. Pagé au fil des années sont passées à la table de «JiC» afin de partager leurs souvenirs de cet homme de télévision qui a connu une grande carrière et qui était globalement très apprécié.

L’ex-entraîneur des Nordiques Michel Bergeron, qui a travaillé avec Jean Pagé dans toute sorte de contextes au fil des années, a perdu un véritable ami.

«J'ai fait les Olympiques avec lui à Salt Lake City, la Soirée du hockey, et 110%», s’est rappelé «Bergy», avant de souligner que l’animateur était «un vrai professionnel».

«C'était un bon gars, il était à l'écoute, il nous écoutait, il nous regardait, et il avait du fun! Il n'était jamais au-dessus de la mêlée», a souligné l’analyste, qui a aussi pris soin de raconter une anecdote exceptionnelle survenue lors des Jeux olympiques de 2002.

Le journaliste Réjean Tremblay, qui vient du même coin de pays que le regretté animateur, connaissait aussi celui-ci depuis longtemps.

Selon lui, Jean Pagé a eu «une vie extraordinaire, menée par un homme bon».

Le chroniqueur est notamment revenu sur les derniers moments de sa vie, ainsi que la sérénité avec laquelle il semblait aborder sa vie et sa mort.

Jean-Charles Lajoie a lui aussi beaucoup appris aux côtés de Jean Pagé. L’animateur s’est souvenu d’une rencontre avec lui, au lendemain d’une émission qui ne s’était pas très bien passée.

Jean Pagé lui avait servi «une diatribe fascinante, ça a duré 45 minutes pile poil», s’est souvenu notre collègue.

«C'est un partage que je garde encore au fond de mon coeur, et bien frais en mémoire, parce que ça me sert encore chaque jour.»

Enfin, le coureur automobile Bertrand Godin a été l’un des derniers partenaires de travail de Jean Pagé, alors que les deux décrivaient des épreuves d’IndyCar à TVA Sports.

Il se souvient d’un homme de famille, un ami proche avec qui il avait une grande complicité. Les deux sont restés en contact jusqu’à la toute fin.

«Je l’appelais, on jasait encore de passions, on parlait de course automobile, rien n’a changé malgré la maladie», a-t-il relaté.

«Il m’a fait découvrir des sports que je n’aurais probablement pas suivis s’il n’avait pas été là, a ajouté le pilote de course. J’étais conscient que je me trouvais aux côtés d’une icône sportive en matière de communications.»

«Jean, on est tristes parce qu’il est parti, mais il faut célébrer sa vie.»