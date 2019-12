Molson se range derrière Bergevin

Les Canadiens en sont actuellement à se sortir d’une très mauvaise passe et alors que l’équipe conserve des chances de participer aux séries en 2020, le propriétaire Geoff Molson continue de soutenir son personnel en place.

Le directeur général, Marc Bergevin pourrait être tenté de bouger dans les prochaines semaines afin d’améliorer l’effectif dans le but d’accéder aux séries. En ce sens, il a tout le soutien de son patron.

«Si Marc voit une opportunité d'améliorer l'équipe, c'est sûr que je vais le soutenir, parce que c'est ce qu'on veut», a déclaré M. Molson, mardi, en marge de la rencontre des gouverneurs de la LNH.

Bergevin revient tout juste de la Russie, où il a rencontré Alexander Romanov, l’un des plus importants espoirs du club. Molson n’a pas trop voulu s’avancer sur ce que la rencontre peut signifier à court terme.

«On ne connaît pas la réponse, mais il est allé voir un de nos joueurs pour le voir jouer et lui parler, et on verra, a-t-il indiqué. La décision n'a pas été prise de la part du joueur.»

En attendant, Molson continue de regarder devant alors que la mauvaise passe de l’équipe semble tirer à sa fin.

«Quand ça va moins bien, on reste plus proche de la situation et c'est ce que je fais, a-t-il souligné. Mais j'ai confiance que tout le monde dans le vestiaire, incluant les entraîneurs et les gestionnaires, sont unis pour sortir de cette période difficile.»

«On est à deux points des séries et chaque match va être important et stressant pour tout le monde», a ajouté le propriétaire.

Tolérance zéro

Molson a aussi commenté cette initiative de la LNH d’inviter quiconque ayant été victime d’abus au sein d’une équipe à s’exprimer à ce sujet. Un code de conduite a aussi été adopté par la ligue à la suite des récentes dénonciations qui ont coûté leur réputation et leur travail à quelques entraîneurs du circuit.

«C'est un sujet que la Ligue nationale prend très au sérieux, qu'elle a toujours pris au sérieux, mais maintenant c'est très public alors la ligue va travailler très fort pour s'assurer d'éviter ces situations dans le futur, a-t-il affirmé. Nous, chez les Canadiens, nous avons un système très rigoureux qui donne aux employés l'opportunité de parler à quelqu'un s'ils en ont besoin.»

«Je pense que Gary a bien expliqué ce que la Ligue veut faire pour non seulement être sûr que tout le monde soit éduqué, mais aussi pour permettre aux gens de parler s'il le faut», a également mentionné le grand patron du CH.

S’il n’était pas en mesure de commenter l’histoire de piratage de téléphone cellulaire qu’auraient subi certains des joueurs de l’équipe, Molson a pu s’exprimer au sujet d’un autre sujet d’actualité, c’est-à-dire le décès du célèbre animateur Jean Pagé, qui a longuement couvert les activités des Canadiens dans les dernières décennies.

«Toute la grande famille des Canadiens de Montréal est triste pour la famille et nos pensées sont avec eux», a-t-il laissé tomber.

Voyez le point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.