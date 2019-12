L'échange qui a «sauvé» sa carrière

Il y a un peu plus d’un an, Joshua Leivo était échangé par les Maple Leafs de Toronto aux Canucks de Vancouver, et ce, au plus grand bonheur de l’attaquant.

«Ç’a sauvé ma carrière. Être là-bas n’était pas bon, c’était un environnement toxique pour moi, a exprimé l’Ontarien de 26 ans au réseau Sportsnet. Dès que je suis sorti de là, Greener [Travis Green, l’entraîneur-chef des Canucks] m’a fait confiance et a cru en moi. Cela m’a permis de revenir là où je savais que je pouvais être.»

Dans la Ville Reine, Leivo n’était pas dans les bonnes grâces de l’ancien entraîneur Mike Babcock et il était confiné au quatrième trio, à la galerie de presse ou à la Ligue américaine de hockey (LAH). Il a disputé seulement 84 matchs sur six saisons avec les Leafs.

«Dans toutes les ligues dans lesquelles j’ai joué, j’ai démontré que j’étais capable de produire, a dit celui qui a notamment amassé 124 points en 171 matchs dans la LAH. Je n’ai pas obtenu cette opportunité [à Toronto], mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Ils avaient de nouveaux visages, beaucoup de talents provenant des choix au repêchage qu’ils ont obtenus. J’ai raté une opportunité avec cette équipe et j’ai été chanceux d’en trouver une ailleurs.»

Depuis son arrivée chez les Canucks, le 3 décembre 2018, Leivo a été principalement utilisé sur les deux premières unités et il a amassé 16 buts et 18 aides pour 34 points en 79 rencontres.

«À chaque fois que tu fais un échange pour un joueur, tu ne sais pas vraiment ce que tu reçois, spécialement quand c’est un joueur qui n’a pratiquement pas joué dans la Ligue nationale, a indiqué Green. [...] Nous espérions qu’un nouveau départ et qu’une meilleure opportunité avec une équipe un peu moins bonne que celle avec laquelle il évoluait allait pouvoir lui permettre de prendre son envol.»

Malgré son bonheur d’avoir quitté les Maple Leafs, Leivo croit cependant que l’adversité qu’il a vécue à Toronto a fait de lui un bien meilleur joueur aujourd’hui.

«Je suis prêt pour jouer sur n’importe quelle ligne. Je n’étais pas dans la meilleure situation à Toronto, mais c’est là que j’ai appris à être toujours prêt.»