Jean Pagé: dans la catégorie des grands

Le décès de l’animateur et journaliste sportif Jean Pagé a provoqué de nombreuses réactions chez ses collègues et amis.

Le commentateur Rodger Brulotte lui a notamment rendu un bel hommage, mardi, lors de l'émission Les Partants.

À LIRE AUSSI: Jean Pagé s’éteint

À LIRE AUSSI: Un autre entraîneur mord la poussière

«Quand je pense à Monsieur Pagé, je mets ça dans la même catégorie Monsieur Lecavalier, Normandin, Richard Garneau, a indiqué Brulotte. [...] Pour eux, on était tous au même niveau, que tu sois riche ou pauvre.»

«J'ai travaillé avec Jean aux Olympiques à Salt Lake City, j'ai fait la soirée du hockey avec lui, a souligné Michel Bergeron. Ce qui m'a toujours impressionné de lui, c'est son professionnalisme. (...) Pour moi, je perds un chum, ç'a été un maudit bon gars, apprécié.»

«Tu vas me manquer, mon ami», a pour sa part écrit Bertrand Godin, publiant du même coup une photo du défunt et lui sur son compte Twitter.

Ces deux hommes avaient une passion commune pour la course automobile et avaient assuré ensemble la description de la série IndyCar à TVA Sports.

«J'apprends avec tristesse le décès de Jean Pagé, a écrit Denis Coderre sur Facebook. Nous venons de perdre un ami, un allié, un homme d'une grande sensibilité pour les autres, dévoué à plusieurs causes, dont celle du cancer de la prostate [Procure]. Je l'adorais comme animateur et journaliste sportif. J'ai eu l'occasion de le côtoyer souvent pendant ma carrière et j'ai toujours apprécié son amitié, son professionnalisme et sa sensibilité envers les autres.»

Simplicité et courage

Tous ces témoignages s’ajoutent notamment à celui du journaliste Réjean Tremblay qui, dans une touchante chronique publiée dans «Le Journal de Montréal», avait rendu hommage à son ami en juin dernier.

«Je connais Jean Pagé depuis presque toujours, écrivait ainsi Réjean Tremblay. On a joué des dizaines de matchs de tennis ensemble, on a couvert le conseil municipal de Chicoutimi, on s’est battu dans une chambre d’hôtel à Saint-Pétersbourg en Russie, on s’est rendu quelques services dans la vie. [...] Il y a 23 ans, c’était avant Noël, j’ai appris qu’il souffrait d’un cancer de la prostate, Il a été opéré et traité, est devenu porte-parole de Procure, et la simplicité et le courage avec lesquels il a fait face au drame m’ont toujours impressionné.»