Anthony Duclair vit une renaissance

À 24 ans, le Québécois Anthony Duclair en est déjà à sa cinquième équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais avec un peu plus de maturité, il a peut-être trouvé la destination parfaite pour lui à Ottawa.

Avec une impressionnante récolte de 15 buts en 31 rencontres avec les Sénateurs depuis le début de la saison, Duclair dépasse toutes les attentes en déployant sa vitesse. Les partisans du Canadien de Montréal risquent d’ailleurs de le constater de visu ce mercredi soir alors que la formation ottavienne sera de passage au Centre Bell.

«Le jeu est rapide et il est notre joueur le plus vite, a vanté l’entraîneur-chef des Sénateurs D.J. Smith, cité sur le site web de la LNH. Il complète les jeux. Certainement, il est confiant présentement et il est fiable. Parfois, ça vient avec la confiance et avec la maturité, mais il a été bon pour nous toute l’année.»

Duclair, qui totalise 22 points cette saison, a notamment inscrit cinq buts à ses trois derniers matchs. Encore lundi soir, il a touché la cible deux fois et ajouté une mention d’aide dans un gain de 5 à 2 des Sénateurs face aux Bruins de Boston.

Sacrifier son corps

S’il obtient autant de succès ces jours-ci, c’est que Duclair lutte davantage pour l’obtention de la rondelle, à l’instar de ses coéquipiers.

«Tout le monde a acheté le concept d’équipe depuis un certain temps et c’est beau à voir, a lui-même constaté Duclair. Nous sacrifions nos corps et ça nous donne du momentum.»

Chris Tierney, qui a aussi obtenu trois points face aux Bruins, et Vladislav Namestnikov ont récemment complété un trio efficace avec.

36 points en 52 parties

Admissible au statut de joueur autonome avec compensation au terme de la saison, Duclair fait le nécessaire pour convaincre les Sénateurs de poursuivre l’association avec lui.

Avant de se retrouver à Ottawa par le biais d’une transaction envoyant Ryan Dzingel à Columbus le 23 février dernier, Duclair avait porté les couleurs des Rangers de New York, des Coyotes de l’Arizona, des Blackhawks de Chicago et des Blue Jackets.

Sa première saison complète dans la LNH, en 2015-2016 avec les Coyotes, fut sa campagne la plus productive avec 44 points en 81 matchs. Or, depuis son arrivée avec les Sénateurs, il totalise 36 points, dont 23 buts, en seulement 52 parties.