Une année historique pour le tennis canadien

Le tennis canadien n’aura jamais connu de tels résultats. En 2019, les athlètes unifoliés ont montré que le pays est maintenant une redoutable nation de tennis.

Il y a tout d’abord Bianca Andreescu. L’Ontarienne a offert à son pays un premier titre du Grand Chelem en simple en triomphant de Serena Williams lors de la finale des Internationaux des États-Unis, en plus de s'imposer à la Coupe Rogers de Toronto et à l'importante compétition d'Indian Wells, en Californie.

«Les moments marquants de 2019 ont été nombreux, mais c’est clair si il y en a une qui ressort du lot, c’est Bianca Andreescu, a souligné, lundi, la directrice des communications chez Tennis Canada et analyste-tennis de la chaîne TVA Sports. Et ç’a commencé dès le début de 2019 en atteignant la finale du tournoi d’Auckland. Personne ne s’attendait à ça. [...] Et la consécration a bien sûr été ce titre du Grand Chelem.»

Ces résultats ne sont évidemment pas tombés du ciel du jour au lendemain. En engageant Louis Borfiga en 2006 à de responsable du développement de l'élite,Tennis Canada a complètement changé sa manière de faire les choses, pour le mieux.

«Je pense que c’est un travail qui se fait jour après jour, a souligné Borfiga, en conférence de presse au Stade IGA. J’ai eu la chance d’avoir avec moi une équipe d’entraîneurs qui avaient la même mentalité. C’est eux qui inculque jour après jour cette gagne aux jeunes quand ils ont 14, 15, 16 ans et leur faire croire qu’il n’y a pas de raison de ne pas y croire lorsque tu joues, par exemple, un(e) Espagnol(e) ou un (e) Russe. À partir d’un discours simple, on peut obtenir des résultats assez exceptionnels.

Outre Andreescu, il y a eu le premier titre de la carrière de Denis Shapovalov, à Stockholm, et une finale au tournoi de catégorie Masters de Paris. «Shapo» est actuellement la 15e raquette mondiale.

Et il y a eu l’ascension vertigineuse au classement du Québécois Félix Auger-Aliassime, qui, à un certain moment, était dans le top 20 mondial.

Finalement, la cerise sur le sundae a été la performance du Canada lors de la Coupe Davis, alors que le pays, mené par Shapovalov et Vasek Pospisil, a été défait face à l’Espagne en finale.

À voir dans la vidéo ci-dessus.