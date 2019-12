Ancien coéquipier de P.K. Subban avec les Canadiens de Montréal, l’ex-défenseur Alexandre Picard trouve «un peu trop poussées» les critiques acerbes dont le joueur des Devils du New Jersey a récemment fait l’objet.

Vendredi dernier, le journaliste du New York Post Brett Cyrgalis a publié une chronique virulente à l’endroit du numéro 76, dans laquelle il lui reproche d’être davantage attiré par le marketing que le hockey. Cyrgalis a également affirmé que Subban est «à peine un défenseur de la LNH en ce moment».

«Connaissant P.K., il veut tellement bien faire. Il veut sortir l’équipe du trouble et il veut trop en faire par lui-même, a expliqué Picard, lundi, en entrevue à l’émission Les Partants. Dans la Ligue nationale, tu ne peux pas faire ça. Tu peux peut-être t’en sortir dans le junior ou ailleurs, mais ça ne fonctionne pas dans la LNH, et P.K. est ce genre de joueur. Je pense qu’il doit juste réaliser qu’il doit vraiment revenir à la base et travailler en équipe.»

Picard, qui a côtoyé «P.K.» lors de la saison 2010-2011, dit avoir eu de bons rapports avec le flamboyant personnage.

«J’ai toujours eu une très bonne relation avec "P.K". Tu voyais que c’était un "showman" et qu’il allait accomplir de grandes choses. C'est très bien de le voir supporter toutes ces activités hors glace. Et de continuer de le faire à Montréal même s’il n’est plus ici, c’est quelque chose en soi.»

«Je pense qu’on doit le laisser tranquille. Je sais que ça vient avec le salaire. C’est toujours plus facile de chialer quand le gars fait 9 millions $ que lorsqu’il en fait trois. Mais "P.K." demeure un défenseur élite et on ne peut pas jouer à notre niveau chaque année. Il va le retrouver éventuellement.»

Voyez l’entrevue accordée par Alexandre Picard à l’émission Les Partants dans la vidéo ci-dessus.