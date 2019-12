Nicolas Deslauriers, le dernier des matamores?

Un constat s’impose en regardant les patineurs ayant livré plus d’un combat dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2019-2020 : rares sont les joueurs envoyés sur la glace uniquement pour donner des coups de poing.

Parmi l’ensemble des athlètes qui ont totalisé au moins trois combats depuis le début de la campagne, seulement deux patineurs sur six ne jouent pas plus de 11 minutes en moyenne par rencontre. Il s’agit des attaquants Nicolas Deslauriers et Ross Johnston.

Le second a pris part à 14 rencontres avec les Islanders de New York et s’est battu à trois reprises. De son côté, le Québécois a revêtu l’uniforme des Ducks d’Anaheim 18 fois et a jeté les gants à cinq occasions, un sommet dans le circuit Bettman.

Un nouveau modèle

Deslauriers partage le haut du classement de cette catégorie avec l’attaquant Brendan Lemieux, des Rangers de New York. L’utilisation des deux hockeyeurs est pourtant bien différente.

En effet, le joueur des Blueshirts est envoyé sur la patinoire près de 14 minutes par match et il a noirci la feuille de pointage à 12 reprises (5 buts, 7 aides) en 28 parties. Pour sa part, Deslauriers n’a amassé que quatre points.

Les autres patineurs ayant livré trois combats cette année ont un profil davantage similaire à celui de Lemieux. Il s’agit de Matt Calvert (Avalanche du Colorado), Garnet Hathaway (Capitals de Washington) et Austin Watson (Predators de Nashville).

Tous ses joueurs ont obtenu neuf points ou plus depuis le début de la saison 2019-2020.