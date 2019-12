Maxi Domi doit être «affamé»

L’attaquant des Canadiens de Montréal Max Domi ne connaît pas une saison 2019-2020 à la hauteur des attentes qu’il a créé en connaissant une superbe campagne 2018-2019.

En effet, à sa première saison à Montréal en 2018-2019, le petit joueur d’avant a amassé 72 points, terminant au premier rang des pointeurs de l’équipe.

Cette saison, Domi connaît plus de difficultés avec seulement 18 points en 30 parties, dont six buts.

«On s’est habitués à le voir l’année dernière et on sait ce qu’il est capable d’amener, a souligné Claude Julien après l’entraînement des siens, lundi, à Brossard. Présentement, il cherche à élever son jeu d’un cran et on a besoin de ça. Il doit s’assurer de bien travailler et d’aller dans les régions où tu peux marquer des buts; d’aller vers le filet. L’an passé, il lançait beaucoup et était souvent dans l’enclave. C’est quelque chose qu’il doit retrouver.

«Si tu regardes sa carrière dans la LNH, il a eu une bonne première saison et une deuxième saison un peu moins bonne. Il a eu une blessure aussi. (Ensuite), il se retrouve ici et connaît une autre bonne saison. Pour des jeunes joueurs, c’est de trouver une constance dans ton jeu année après année. L’an passé, on a vu un bon côté de Max et il faut espérer qu’il retrouvera ce jeu. Présentement, on l’aide avec certains aspects de son jeu. C’est plus une situation de se diriger vers le filet et d’être dans l’enclave. Il doit être affamé autour du filet.»

De son côté, Domi ne semble pas trop porter attention à ses statistiques individuelles, préférant parler de l’équipe.

«Nous créons beaucoup de chances de marquer, a toutefois lancé Domi. Des fois, ça fonctionne, d’autres fois, non. Nous venons de remporter une grosse victoire et nous devons continuer dans cette voie.»

Trios et duos à l’entraînement

Tomas Tatar – Phillip Danault – Brendan Gallagher

Artturi Lehkonen – Max Domi – Joel Armia

Nick Cousins – Nick Suzuki – Jordan Weal

Matthew Peca – Nate Thompson – Riley Barber

Brett Kulak – Shea Weber

Ben Chiarot – Jeff Petry

Otto Leskinen – Cale Fleury