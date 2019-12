La LNH prend les grands moyens

Dans une conférence de presse dans le cadre de la réunion des gouverneurs de la LNH, le commissaire de la Ligue nationale de hockey Gary Bettman a annoncé la création d’un programme pour prévenir et contrer les abus physiques et psychologiques.

«Nous n’aimons pas les surprises et le dossier de Bill Peters a été une énorme surprise.» Bill Peters, Marc Crawford et Mike Babcock sont parmi les entraîneurs ayant fait les manchettes pour les mauvaises raisons au cours des dernières semaines.

Dans la mouvance des récentes dénonciations des agissements de certains entraîneurs-chef, la LNH fera maintenant appel des spécialistes externes pour trouver des solutions et aider les joueurs, ou toute personne concernée, par des cas d’abus. Le programme s’assurera de «conseiller, de sensibiliser, d’éduquer et de former les membres de la ligue sur la diversité et l’inclusion.»

Toutes les équipes de la ligue seront dorénavant obligées de dénoncer tous gestes répréhensibles. Si ce sont des incidents isolés, une ligne téléphonique sera disponible en tout temps pour tous les membres des différentes organisations pour qu’ils puissent dénoncer les agissements desquels ils ont été victimes en toute confidentialité.

«Les équipes sont maintenant avisées si elles sont témoins de conduites inappropriées à l’égard d’un membre du personnel, sur la glace ou à l’extérieur. Il n’y aura aucune tolérance et si une équipe omet de nous signaler un incident, l’équipe et les personnes impliquées peuvent s’attendre à recevoir de lourdes sanctions disciplinaires.»

Bettman a bon espoir qu’aucun autre scandale ne fera surface, car la plupart des entraîneurs et membres du personnel font leur travail dans le respect et la tolérance.