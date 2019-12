Kim Clavel présente son «nouveau chum»

Elle l’a conquis à la sueur de son front, samedi, et il a eu la chance de dormir dans son lit dès le premier soir : le titre NABF des mi-mouches comble actuellement la boxeuse québécoise Kim Clavel, deux jours après son triomphe contre la Mexicaine Esmeralda Gaona Sagahon au Centre Bell.

La nouvelle championne a amené la ceinture dans le studio de «JiC», lundi, afin de la présenter comme «son nouveau chum».

C’est l’amour.

«Je ne lui ai pas trouvé de nom, encore, ça va venir», a-t-elle indiqué.

«Je pense que mon père n’aura pas de problème avec celui-là», a ajouté la pugiliste de 29 ans en souriant.

Clavel l’a emporté par décision unanime contre sa rivale, samedi, en sous-carte du combat principal qui opposait David Lemieux à Max Bursak.

«C'était un combat beaucoup plus serré que ce qu'on peut voir sur les papiers, a-t-elle expliqué. La fille, elle avait faim elle aussi. Elle me faisait penser à une jeune Kim Clavel. Elle a 21 ans, j'en ai 29, mais ça me ressemble quand j'avais 21 ans, on avait un peu le même style.»

La nouvelle championne a bénéficié d’un soutien sans faille du public lors de ce qui était son premier combat au Centre Bell.

Maintenant, l’ennui, c’est que son «nouveau chum» pourrait être «cocu» avant longtemps...

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.