Jake Evans, le grand oublié

Qu’ont en commun Ryan Poehling, Charles Hudon, Matthew Peca et, plus récemment, Riley Barber? Tous ces attaquants ont reçu un appel du directeur général Marc Bergevin depuis le début du calendrier.

Pour reprendre une expression populaire, ils n’ont pas tout cassé.

Cela dit, pendant que se poursuivent les auditions, quand viendra le tour de l’attaquant Jake Evans? Un des derniers joueurs retranchés au camp d’entraînement, cet automne, l’attaquant torontois est un de ceux qui a su élever son niveau de performance dans l’effectif du Rocket de Laval.

«Ah ben non, on a (pas) besoin d’un droitier? Sacrez-moi patience!», a déploré Jean-Charles Lajoie pendant son billet à «JiC», lundi, sur les ondes de TVA Sports.

Evans : en feu!

Le choix de septième tour des Canadiens de Montréal à l’encan de 2014 vient d’amasser six points en trois matchs. Plus impressionnant encore, au cours des huit plus récentes rencontres, pendant lesquelles il a enregistré 11 points, il a récolté plus d’un point dans quatre confrontations.

«Il fait flèche de tout bois avec le Rocket. Il est un de ses meilleurs joueurs et le plus productif à l’attaque depuis deux semaines et un produit de l’organisation.

«Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas rappelé Jake Evans. Au fond, est-ce qu’on s’en fout?»

Le joueur de 23 ans pourrait bien se voir offrir une chance de montrer ce qu’il a dans le ventre dans un avenir pas si lointain. Entre-temps, Barber obtiendra une audition dès mardi soir à Pittsburgh après avoir été rappelé du club-école dimanche.

En dépit de statistiques respectables, Jean-Charles Lajoie ne croit pas que le meilleur pointeur du Rocket est l’élément qu’il faut à Claude Julien pour générer une étincelle.

«Riley Barber n’est pas dans la palette de Claude Julien, mais c’est vrai que l’échantillonnage est mince et peut-être que ça va fonctionner. Il faut qu’il lui laisse la chance.