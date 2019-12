Erik Karlsson ne voulait pas se battre avec Mike Hoffman

Même s’il l’a invité à jeter les gants à plusieurs occasions, Mike Hoffman n’a pas convaincu son ancien coéquipier des Sénateurs d’Ottawa Erik Karlsson, dimanche soir, lors du premier duel entre les deux hommes depuis leur départ de la capitale fédérale.

En juin 2018, la femme de Karlsson, Melinda, a demandé à la Cour de l’Ontario une ordonnance de protection contre la fiancée de Hoffman, Monika Caryk, alléguant qu’elle l’aurait harcelée et intimidée sur le web à de nombreuses reprises. Elle avançait même que Caryk avait souhaité la mort de l’enfant qu’elle portait. L’enfant était mort-né en mars.

Hoffman et sa conjointe ont nié ces accusations, mais quelques jours plus tard, le joueur était échangé aux Sharks de San Jose, qui l’envoyaient à leur tour aux Panthers de la Floride. Trois mois plus tard, ce fut au tour de Karlsson d’être refilé à l’équipe de la Californie.

Dimanche, c’était les grandes retrouvailles, lorsque les Sharks étaient de passage en Floride.

«Je pensais à ce duel depuis longtemps», a dit Hoffman au site internet The Athletic après l’affrontement.

«Je lui ai demandé s’il voulait se battre et il ne voulait évidemment pas, a poursuivi l’attaquant. Je lui ai couru après durant ma première présence sur la glace, je n’arrêtais pas de lui demander. Il ne voulait rien savoir. Il n’arrêtait pas de me dire : "je ne battrai pas avec toi".»

S’il n’a pas obtenu la chance de faire parler ses poings, Hoffman a obtenu une mention d’aide dans un gain de 5 à 1 de ses Panthers.