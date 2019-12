Daniel Jones ne ratera pas seulement une partie

Les Giants de New York devront faire confiance au quart-arrière Eli Manning pour plus longtemps qu’une seule semaine, lui qui sera en poste pour l’affrontement de lundi soir contre les Eagles à Philadelphie.

En effet, le pivot Daniel Jones devrait être absent des terrains de football de la NFL pour une période de deux à quatre semaines, selon le réseau NFL Network. Le joueur de première année souffre d’une blessure à une cheville.

Jones avait subtilisé le poste de Manning après la deuxième semaine d’activités. Il avait remporté ses deux premières sorties et ensuite perdu huit matchs consécutifs. Au total, il a complété 61,6% de ses passes tentées pour des gains de 2374 verges et 18 touchés. Il a également été victime de 11 interceptions et 33 sacs du quart.

De son côté, Manning a réussi 56 de ses 89 relais pour 556 verges et deux majeurs. Il aussi lancé deux interceptions.

Après les Eagles, les Giants se frotteront aux Dolphins de Miami et aux Redskins de Washington. Ils complèteront ensuite leur campagne 2019 contre la formation de Philadelphie, mais cette fois dans la Grosse Pomme.