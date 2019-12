CMJ: deux espoirs du CH avec les États-Unis

Les espoirs du Canadien de Montréal Cole Caufield et Jordan Harris ont été choisis au sein de la formation préliminaire des États-Unis, en prévision du prochain Championnat du monde de hockey junior (CMJ) qui se tiendra du 26 décembre au 5 janvier, en République tchèque.

L’équipe de l’Oncle Sam a dévoilé le nom des 28 joueurs sélectionnés lundi après-midi. Au total, 23 représenteront le pays au Mondial junior.

Caufield a été le choix de premier tour (15e au total) du Tricolore lors du dernier encan de la Ligue nationale de hockey. En 18 matchs avec les Badgers de l’Université Wisconsin dans la NCAA cette saison, l’ailier droit a touché la cible à 12 reprises et ajouté huit mentions d'aide pour 20 points.

De son côté, Harris est un défenseur gaucher qui joue avec les Huskies de l’Université Northeastern, une formation évoluant également dans le circuit universitaire américaine. L’arrière de 19 ans a amassé trois buts et huit aides pour 11 points en 17 rencontres en 2019-2020. Il a été un choix de troisième tour (71e au total) du Canadien en 2018.

En plus de Caufield, sept autres joueurs du groupe des 28 ont entendu leur nom au premier tour d’un repêchage du circuit Bettman. Il s’agit des attaquants John Beecher (Bruins de Boston), Alex Turcotte (Kings de Los Angeles), Trevor Zegras (Ducks d’Anaheim), des défenseurs Cam York (Flyers de Philadelphie), K’Andre Miller (Ranger de New York) et Ryan Johnson (Sabres de Buffalo), ainsi que du gardien Spencer Knight (Panthers de la Floride).