Brock Nelson se charge du Lightning

Brock Nelson a marqué deux buts en troisième période, lundi soir, à St. Petersburg, pour mener les Islanders de New York vers un gain de 5 à 1 face au Ligthning de Tampa Bay.

Nelson a scellé l’issue de la rencontre en inscrivant son deuxième but du match, son 11e de la saison, avec un peu plus de cinq minutes à faire à la troisième période. Quelques instants plus tôt, le but de Victor Hedman avait été refusé au Lightning.

Anders Lee en a rajouté dans la 17e minute de jeu du dernier engagement en touchant la cible en avantage numérique.

Ross Johnston a été le premier à secouer les cordages pour les visiteurs, en début de deuxième période. Josh Bailey a doublé l’avance des siens moins de deux minutes plus tard en enfilant l’aiguille en infériorité numérique.

Steven Stamkos a été le seul marqueur du côté du Lightning.

Semyon Varlamov a réussi 31 arrêts devant la cage des Islanders. À l’autre bout de la patinoire, Curtis McElhinney a cédé cinq fois sur 24 lancers.

Les Blue Jackets s’imposent à Washington

À Washington, Cam Atkinson a touché la cible à deux reprises pour aider les Blue Jackets de Columbus à signer une victoire de 5 à 2 face aux Capitals.

Atkinson a ouvert la marque dans la quatrième minute de jeu avec son sixième but de la saison. Il est revenu à la charge en toute fin de match en marquant dans un filet désert.

Ryan Murray, Riley Nash et Oliver Bjorkstrand ont aussi réussi à déjouer Braden Holtby, qui a alloué quatre buts sur 37 tirs devant la cage de l’équipe locale.

Pour leur part, Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom sont parvenus à tromper la vigilance de Joonas Korpisalo, qui a réalisé 37 arrêts pour les Blue Jackets.

Anthony Duclair s’illustre face aux Bruins

Anthony Duclair a récolté trois points, lundi soir à Ottawa, où les Sénateurs l’ont emporté 5 à 2 devant les Bruins de Boston.

Il s’agit d’une première victoire de la formation ontarienne contre celle du Massachussetts depuis le 6 avril 2017.

Duclair a inscrit son 14e but de la campagne à la fin de la première période, au cours de laquelle son coéquipier Artem Anisimov a aussi touché la cible.

Duclair a marqué à nouveau, en toute fin de match, dans un filet désert. Le joueur originaire de Pointe-Claire a également contribué à la réussite de Chris Tierney, qui a procuré une avance de 3 à 1 aux favoris de la foule au deuxième vingt.

Jean-Gabriel Pageau a complété le pointage pour les Sénateurs en enfilant son 16e but de la campagne dans une cage abandonnée, en fin de troisième période, alors que les Bruins avaient l’avantage d’un homme.

Anders Nilsson a connu une excellente sortie devant le filet de l’équipe locale, lui qui a fait face à un total de 40 tirs.

Patrice Bergeron, qui effectuait un retour au jeu après avoir raté les sept derniers matchs des Bruins en raison d’une blessure au bas du corps, a été le premier à déjouer Nilsson.

Jake DeBrusk y est également parvenu, en troisième période, lors d’un avantage numérique.

Tuukka Rask a bloqué 23 des 26 tirs des Sénateurs.