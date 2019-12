Nate Thompson, la force tranquille

Le rôle de Nate Thompson peut paraître effacé. Il n’en demeure pas moins qu’il est un rouage important de l’équipe. Vendredi soir, la façon avec laquelle Kirk Muller l’a félicité, au son de la sirène, le démontre bien.

Depuis le début de la campagne, les témoignages d’appréciation à son égard se succèdent dans l’entourage du Canadien. Aîné d’un vestiaire de plus en plus jeune, le centre de 35 ans fait figure de force tranquille. On dit qu’il amène expérience et stabilité.

Sa contribution a beau se mesurer ailleurs que par ses performances sur la patinoire, il a eu son mot à dire aux deux derniers triomphes du Canadien.

Face aux Rangers, il a donné raison à Claude Julien, qui avait pris le pari, vers la fin du match, de le réunir à Nick Cousins et Nick Suzuki. Le vétéran a donné la victoire au Tricolore en inscrivant seulement le huitième but gagnant de sa carrière.

Trois jours plus tôt, Thompson avait mis fin aux derniers efforts des Islanders en remportant l’importante mise en jeu en zone défensive qui allait permettre à Shea Weber de sceller la victoire du Canadien avec un but dans un filet désert.

Homme de confiance de Julien dans ce genre de situation, il avait eu un rôle semblable lors du gain face aux Kings au début du mois de novembre. Confronté à Anze Kopitar à trois reprises, il l’avait empêché de gagner des mises en jeu de façon claire, ce qui avait permis à son équipe d’écouler, chaque fois, de précieuses secondes.

Max Domi inégal

Si le travail de Thompson est apprécié, celui de Max Domi commence à irriter le pilote du Canadien. Dans les corridors du Madison Square Garden, il n’a pas voulu commenter le match du numéro 13, soutenant qu’il ne voulait pas «parler d’individus».

Il faut dire que Julien croyait être en mesure de le relancer en lui offrant le poste de Jesperi Kotkaniemi au centre de Joel Armia et d’Artturi Lehkonen. D’accord, Lehkonen aurait de la difficulté à loger la rondelle dans un but de handball. Mais l’insatisfaction aux dépens de Domi va au-delà de la feuille de pointage.

Même s’il est de retour au centre depuis quelques rencontres, l’Ontarien ne semble toujours pas dans son assiette. Son échec avant est tout sauf soutenu, il lève le pied lorsqu’il est contrarié, et son jeu en territoire défensif est plutôt déficient. En fait, certains diraient qu’il a le cordon du cœur qui traîne quelque part.

On comprend mieux l’hésitation de Marc Bergevin à renouveler son entente. À ce rythme, Domi, qui touche 3,15 M$ cette saison, aura de la difficulté à exiger une augmentation de salaire.

Illusion

Par ailleurs, on a soulevé le fait que le Canadien était de retour au deuxième rang de la division Atlantique après sa victoire contre les Rangers. Quel exploit, malgré la séquence de huit matchs sans victoire qu’il a récemment traversée!

Avant de trop s’exciter, il aurait fallu prendre la peine de regarder le classement d’un peu plus près.

Avec 46 points, les Bruins ont déjà une impressionnante longueur d’avance sur leurs sept rivaux. Derrière eux, un groupe de cinq formations (le Canadien, les Panthers, les Sabres, les Leafs et le Lightning) n’étant séparées que par un écart de trois points.

Ces équipes ont en commun d’avoir connu quelques ennuis au cours des dernières semaines. Toutefois, la plupart ont l’avantage d’avoir disputé moins de matchs que le Tricolore. Les Panthers et le Lightning, par exemple, détenaient respectivement dimanche matin, trois et quatre matchs en main.