Les Rangers encore amers

Encore amers de leur défaite face aux Canadiens de Montréal, vendredi dernier, les Rangers de New York reprennent le collier contre les Golden Knights, dimanche soir à Vegas.

Cet affrontement vous est présenté à 19h à TVA Sports et sur notre service de diffusion en ligne, TVA Sports direct.

Un but de Nate Thompson en toute fin de match a coulé la formation de la grosse pomme et permis au CH de se sauver avec deux points importants alors que la course aux séries est des plus serrées dans l’Association de l’Est.

«Celle-là fait mal, a avoué Mika Zibanejad. C’est un de ces mauvais bonds dans la zone neutre, ils s’en vont dans l’autre direction et ils marquent. C’est dommage, il ne restait qu’une minute à jouer et on sort bredouilles de ce match.»

Les Rangers amorceront à Vegas le premier match d'une série de quatre sur la côte ouest américaine.

Les Golden Knights ont également connu la défaite à leur dernière sortie, s’inclinant 3-2 en prolongation devant les Islanders de New York. Ce revers mettait fin à une série de quatre victoires des hommes de Gerard Gallant.