Le Celtic prive Gerrard d'un premier titre

Le Celtic a privé Steven Gerrard d'un premier titre avec les Rangers en remportant dimanche la finale de la Coupe de la ligue écossaise qui opposait les deux rivaux de Glasgow.

À Hampden Park, le défenseur français du Celtic Christopher Jullien a ouvert le score à l'heure de jeu sur un coup franc. Puis les «Bhoys», réduits à 10 et dominés dans le jeu, ont tenu le coup grâce à leur gardien Fraser Forster qui a multiplié les parades et arrêté un penalty.

Les Rangers, coachés depuis 2018 par l'ancienne gloire du football anglais Steven Gerrard, n'ont plus gagné de titre au plus haut niveau depuis 2011.

Leicester consolide sa deuxième place

Leicester a enchaîné un huitième succès de suite à Aston Villa (4-1), dimanche, notamment grâce à un doublé de l'inévitable Jamie Vardy, et consolide son statut de dauphin de Liverpool, après 16 journées de Premier League.

Cette victoire lui donne six points d'avance sur Manchester City, battu à domicile dans le derby par United (2-1) samedi et neuf sur Chelsea, 4e, battu à Everton (3-1).

Si Liverpool ne tenait pas une allure aussi incroyable, avec deux points seulement de lâchés sur les 48 en jeu, Leicester aurait même presque des allures de candidat au titre, tant l'équipe semble complète et sûre d'elle.

Sur le terrain de Villa, qui reste 17e place, juste hors de la zone rouge grâce à la défaite de Southampton à Newcastle (2-1), les Foxes ont été un peu bousculés.

L'ancien Lillois Anwar el-Gahzi a ainsi touché la barre sur une reprise à six mètres des buts alors que le score était encore de 0-0 (10e), avant de frôler la barre sur une tête (24e).

Le club de Birmingham pourra toujours s'enorgueillir d'avoir réussi à trouver la faille dans la meilleure défense d'Angleterre avec 10 buts encaissés seulement et 7 matches sans prendre de but.

Le milieu de terrain Jack Grealish avait redonné espoir aux siens juste avant la pause d'une reprise déviée (2-1, 45+2).

Mais Leicester est impitoyable des deux côtés du terrain et Vardy, meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations, en comptant les deux de cet après-midi, est passé par là.

Le premier but a presque été un but gag. Lancé en profondeur, il a dribblé le gardien et au moment de pousser la balle dans le but vide, emporté par son élan, il n'a fait que l'effleurer.

Cette feinte involontaire a fait perdre l'équilibre au défenseur Ezri Konza, qui revenait sur sa ligne et Vardy a pu se rétablir et mettre la balle au fond des filets (21e).

Kelechi Iheanacho avait ensuite doublé la mise sur un centre tendu de James Maddison (2-0, 41e).

Lors de la seconde période, c'est d'abord le défenseur Jonny Evans d'une belle tête lobée dans la lucarne qui a redonné de l'air à Leicester (3-1, 49e), avant que Vardy, plein de sang-froid, n'ajuste le gardien Nick Heaton dans un face-à-face (4-1, 75e).

Un nouveau succès probant pour l’équipe de Brendan Rodgers qui a prolongé son contrat avec le champion d'Angleterre 2016 jusqu'en 2025 cette semaine.

Leicester peut aussi commencer à penser sérieusement à renouer avec la Ligue des Champions l'an prochain.

Dans le troisième match du début d'après-midi, Norwich a été renversé chez lui par Sheffield United (2-1) et reste 19e à 4 points d'Aston Villa, premier non-relégable.