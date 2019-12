Une carte de boxe exceptionnelle

David Lemieux effectuera un retour dans l’arène après un arrêt de quinze mois, ce soir, alors qu’il sera la tête d’affiche d’un gala de boxe particulièrement prometteur, à Montréal.

Lemieux, qui aura bientôt 31 ans, effectuera son premier combat chez les 168 livres, alors qu’il sera confronté au coriace pugiliste ukrainien Max Bursak.

«C'est un vrai test», a avoué le promoteur du gala Camille Estephan, en entrevue au «Québec Matin» à LCN, samedi.

«On voyait très bien, hier à la pesée, que Max Bursak est beaucoup plus grand que David, qu'il est venu pour se battre, a ajouté le patron d’Eye of the Tiger Mangement. Il est en forme, il a fait de très grands combats contre de grands noms, il n'est jamais tombé. On voulait vraiment un gars qui pouvait donner des rounds à David, le challenger, pour voir si on mérite d'être dans les 168 livres.»

En plus de Lemieux, d’autres gros noms de la boxe locale seront en action au gala de ce soir, dont les poids lourds Arslanbek Makhmudov et Simon Kean, qui ont le don de donner un spectacle lorsqu’ils montent dans le ring.

Kim Clavel, Mathieu Germain, Lexson Mathieu et Saddridin Akhmedov seront aussi de la partie.

Voyez l’entrevue de Camille Estephan en vidéo principale.