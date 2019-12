Un troisième trophée des Présidents en cinq ans?

Les Capitals de Washington sont sur la bonne voie pour ajouter un trophée à leur collection qui s’agrandit constamment.

La troupe de Todd Reirden trône au sommet du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une récolte de 49 points en 31 matchs.

Avant les matchs de samedi soir, Alex Ovechkin et sa bande possédaient une avance de trois points sur leurs plus proches poursuivants, les Bruins de Boston. S’ils continuent sur cette lancée, les «Caps» pourraient gagner le trophée des Présidents, remis à l’équipe de la LNH qui a accumulé le plus de points durant la saison régulière, pour une troisième fois en cinq ans.

«J’ai été chanceux durant mon temps dans la LNH, en tant qu’instructeur, de faire partie d’une bonne équipe, a mentionné l’entraîneur-chef des Capitals, Todd Reirden, après la rencontre contre les Ducks. Je ne me rappelle pas d’avoir eu une séquence comme celle-là.»

La formation de l’est des États-Unis a réussi cet exploit lors de deux années consécutives, durant les saisons 2015-2016 et 2016-2017. Les Capitals avaient amassé respectivement 120 et 118 points.

Se soutenir pour triompher

Les gagnants de la coupe Stanley en 2018 basent leur succès sur l’apport de tout un chacun.

«C’est la profondeur que nous avons de notre premier trio jusqu’au quatrième, la contribution de nos six défenseurs et celle de nos gardiens, a ajouté Reirden. C’est simplement une question de ne pas abandonner le joueur à côté de toi.»

«Nous avons plusieurs joueurs qui sont en mesure de lever leur jeu d’un cran au bon moment. Quand tous nos joueurs seront dans la formation, ce sera encore mieux», a expliqué Ovechkin sur le site de la LNH après la victoire des siens contre les Kings de Los Angeles, mercredi, en faisant référence à Nicklas Backstrom, qui a manqué les neuf derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au haut du corps.

Le capitaine des Capitals a aussi remporté le trophée des Présidents en 2009-2010, grâce à une récolte de 121 points.

Les «Caps» ont cependant un objectif encore plus grand.

«Nous sommes encore tôt dans la saison. Il nous reste beaucoup de chemin à faire et nous sommes satisfaits de la façon dont nous avons commencé, mais nous devons rester concentrés. Tous ces points c’est bien, mais ce n’est pas la partie importante de l’année», a raconté Carlson après le match contre les Kings, en faisant référence à la coupe Stanley.

Le trophée des Présidents n’est toutefois pas gage de succès. Dans la dernière décennie, seuls les Blackhawks de Chicago en 2012-2013 ont terminé la saison régulière au sommet du classement de la LNH pour ensuite remporter la coupe Stanley.