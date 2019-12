Tiger Woods incapable de gagner son tournoi

L’Américain Tiger Woods n’a pas connu une mauvaise journée lors de la quatrième ronde du Hero World Challenge du circuit de la PGA, samedi, à New Providence, aux Bahamas, mais cela n’a pas empêché le Suédois Henrik Stenson d’enlever les grands honneurs.

Celui-ci a remis une carte de 66, six coups sous la normale, pour conclure avec un total de 270 (-18) et son premier triomphe depuis le Championnat Wyndham 2017. Stenson a eu besoin d’un aigle au 15e fanion, une normale 5, afin de prendre le sommet pour de bon.

«J’ai fait partie du top 10 mondial pendant 5-6 ans d’affilée. Donc, c’est là où je veux être, a déclaré au site golf.com le détenteur du 40e rang de la planète qui se retrouvera au sein du top 30 lors de la prochaine mise à jour du classement, lundi. Selon moi, quand je joue à mon plein potentiel, je peux certainement lutter avec les meilleurs. Je devine bien que j’ai prouvé cela une fois de plus.»

Gagnant de l’événement en 2018, l’Espagnol Jon Rahm (66) a fini en deuxième place à un coup de la tête. Woods (69) a terminé quatrième à 274 (-14), à deux coups de son compatriote Patrick Reed (66). L’ancien numéro 1 mondial a calé quatre oiselets et commis un boguey au 14e drapeau.

«Ce fut une bonne et solide semaine, a affirmé au site golfdigest.com celui qui participera à la Coupe des présidents dès jeudi. J’aurais aimé approcher un peu plus la balle. J’ai eu quelques coups de fer 9 où j’aurais normalement dû la placer plus près de la coupe.»

Les profits du tournoi ont été remis à la fondation de Woods visant à soutenir divers programmes touchant les enfants aux États-Unis. Seulement 18 golfeurs y prenaient part et aucun Canadien ne se trouvait sur les verts.