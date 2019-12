Michael McCarron se blesse de manière gênante

Après Charlie Lindgren en première période, c’est Michael McCarron qui a dû quitter le match du Rocket face aux Thunderbirds de Springfield.

C’est en voulant donner une mise en échec à un adversaire en deuxième période que le gros attaquant s’est blessé.

Michael McCarron quitte au vestiaire. Il s'est fait mal en complétant une mise en échec sur Henrik Borgstrom. Ça tombe comme des mouches du côté de Laval. 2-1 Springfield en milieu de match. — Anthony Marcotte (@anthonymarcotte) December 8, 2019

L’ancien choix de premier tour du CH ne reviendra pas dans la rencontre.

En 20 rencontres avec le Rocket cette saison, le joueur de six pieds et six pouces a récolté trois buts et quatre mentions d’aide pour un total de sept points.