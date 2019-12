Ne parlez pas de Max Domi à Claude Julien

À la suite de la victoire de son équipe face aux Rangers vendredi soir, l’entraineur-chef des Canadiens Claude Julien a voulu mettre en lumière l’effort collectif et non pas les erreurs individuelles.

Lorsqu’un journaliste a demandé à Julien de commenter le travail de Max Domi, celui-ci a répondu qu’« On va parler de l’équipe et pas des individus».

Cette équipe justement, l’entraineur l’a trouvé particulièrement efficace dans un match sur la route, un deuxième en deux soirs après le revers de la veille face à l’Avalanche au Centre Bell.

Julien a apprécié l’attitude de ses joueurs et en particulier celle de ses leaders, qui contribuent autant sur la glace qu’à l’extérieur.

C’est le cas notamment de Phillip Danault et Nate Thompson, qui «dans le cercle des mises en jeu, sont très bons.» Danault a d’ailleurs remporté 75% de ses mises en jeu au cours de la rencontre.

Il a aussi été question de Brendan Gallagher, qui au banc, est allé voir la recrue Otto Leskinen, après que ce dernier ait perdu le disque, ce qui a permis aux Rangers de marquer leur seul but du match. Même si de l’aveu de Julien le but n’était pas de la faute du jeune défenseur, «c’est important pour un vétéran d’aller lui dire que ce n’est pas de sa faute et qu’on va se reprendre.»

