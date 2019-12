Milan Lucic : enfin un but

L’attaquant Milan Lucic a finalement inscrit son premier but dans l’uniforme des Flames, jeudi soir, dans un gain de 4 à 3 de la formation de Calgary contre les Sabres de Buffalo.

La première réussite du patineur de 31 est survenue à son 28e match et s’est avérée être le but gagnant.

À VOIR AUSSI | Galchenyuk: le DG des Penguins va droit au but...

«Je me sens un peu soulagé, a indiqué Lucic au site internet de la Ligue nationale. C’est toujours plaisant d’obtenir un premier but avec une nouvelle équipe. Mes coéquipiers m’ont toujours soutenu et encouragé, malgré le fait que ça m’a pris plus de temps que j’espérais et que probablement beaucoup de gens espéraient.»

«Je suis vraiment excité d’avoir réussi à compter devant nos partisans, a-t-il poursuivi. Je crois qu’ils n’ont pas arrêté de m’encourager et n’ont pas abandonné mon cas.»

Lucic et un choix conditionnel de troisième tour ont été acquis des Oilers d’Edmonton le 19 juillet, et ce, en retour de l’attaquant James Neal. Les deux athlètes connaissaient des difficultés avec leur formation respective.

Si Lucic n’est toujours pas sortie de sa torpeur, on ne peut pas dire la même chose de Neal. Ce dernier est redevenu le marqueur qui terrorisait les gardiens adverses. En 30 parties avec l’équipe de l’Alberta, le vétéran de 32 ans a touché la cible à 14 reprises.