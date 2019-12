Explosion de buts à Val-d'Or

Alexis Lafrenière a connu une performance de cinq points pour aider l’Océanic de Rimouski à vaincre les Foreurs par la marque de 10 à 8, vendredi, à Val-d’Or.

Celui qui est pressenti pour être le premier choix du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey a inscrit deux buts lors de la première période. Il a complété son tour du chapeau dans un filet désert avec moins de 30 secondes à jouer à la rencontre.

Son coéquipier Isaac Belliveau a inscrit quatre points dans la victoire, alors que Cédric Paré, Zachary Bolduc et Jeffrey Durocher ont amassé trois points chacun.

Malgré la défaite, Justin Robidas a récolté quatre points, tandis que Nicolas Ouellet a imité Lafrenière en inscrivant un tour du chapeau.

Les quatre gardiens ont été utilisés durant la rencontre. Les Foreurs ont remplacé Jonathan Lemieux après qu’il eut alloué cinq buts sur 18 lancers. Francesco Lapenna a accordé quatre buts sur 21 tirs.

Du côté de l’Océanic, Raphaël Audet a été retiré de la rencontre après avoir donné un quatrième but sur la 17e tentative de la formation de l’Abitibi-Témiscamingue. En remplacement, Thomas Couture a lui aussi laissé quatre rondelles trouver le fond du filet sur 11 tirs.

Émile Samson ferme la porte aux Cataractes

À Boisbriand, le gardien de but de l’Armada, Émile Samson, a tenu le fort face aux attaques répétées des Cataractes de Shawinigan pour offrir un gain de 4 à 2 aux siens.

Après 40 minutes de jeu, la formation laurentienne menait 3 à 0. Deux buts en un peu plus d’une minute au troisième tiers des visiteurs ont réduit cette avance à un seul but, mais un but de Yaroslav Likhachev dans un filet désert a cloué le cercueil des Cataractes.

Le portier de l’Armada a réalisé 37 arrêts dans la victoire, dont 31 lors des deux derniers engagements.

Félix Robert s’illustre à Sherbrooke

À Sherbrooke, l’attaquant du Phoenix Félix Robert a réalisé une performance de quatre points pour permettre aux siens de vaincre les Wildcats de Moncton 6 à 3.

Gregory Kreutzer s’est aussi illustré offensivement en récoltant trois mentions d’aide. Dans la défaite, Jeremy McKenna a aussi amassé trois points.