Weber, candidat pour le trophée Norris?

Avec 23 points, dont neuf buts, à ses 28 premiers matchs, le capitaine des Canadiens de Montréal, Shea Weber, connaît un début de saison surprenant. Il démontre ainsi qu’il fait encore partie des défenseurs d’impact dans la Ligue nationale de hockey.

Malgré ses prouesses, d’autres défenseurs se signalent et il serait étonnant que Weber se retrouve parmi les trois finalistes pour le trophée Norris au terme de la saison.

John Carlson

John Carlson, des Capitals de Washington, semble déjà avoir une main sur le trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la LNH.

Non seulement Carlson a déjà récolté 42 points en 30 matchs, mais il présente aussi un différentiel de +21, soit le meilleur à travers le circuit Bettman. L’Américain est employé pendant plus de 25 minutes par match, en moyenne, par les Capitals.

Cale Makar

Si ses chances d’obtenir le trophée Calder, décerné à la recrue de l’année, sont beaucoup plus grandes, le jeune Cale Makar pourrait aussi se retrouver en lice pour le Norris.

Âgé de 21 ans, Makar étonne avec 27 points en autant de matchs. Il compte déjà trois buts gagnants et son rôle devient de plus en plus important avec l’Avalanche.

Victor Hedman

Limité à 23 rencontres depuis le début de la saison, le Suédois Victor Hedman ne doit pas être écarté. Il maintient un rythme d’un point par match, malgré le départ un peu lent du Lightning de Tampa Bay.

Hedman avait d’ailleurs remporté le Norris en 2018.

Dougie Hamilton

Avec 28 points en autant de matchs avec les Hurricanes de la Caroline, Dougie Hamilton se signale également avec un différentiel de +15. Il a déjà inscrit 10 buts, cette saison.

À sa première campagne avec les Hurricanes en 2018-2019, Hamilton avait totalisé 39 points, dont 18 buts, en 82 parties.

Roman Josi

Le capitaine des Predators de Nashville Roman Josi joue, en moyenne, plus de 25 minutes par match. Il en a profité pour récolter 24 points, dont sept buts, à ses 27 premiers matchs de la saison.

Josi a notamment touché la cible trois fois en supériorité numérique.

Kristopher Letang

Si Kristopher Letang peut éviter les blessures, le Québécois demeure un candidat pour terminer parmi les finalistes pour l’obtention du trophée Norris.

Il compte un total de 16 points en 20 matchs et un temps d’utilisation supérieur à 25 minutes par partie, en moyenne.

Shea Weber

En plus de ses 23 points, Weber a un différentiel positif (+9). Il domine tous les joueurs du Canadien de Montréal au niveau de cette statistique.

Mardi, face aux Islanders de New York, le capitaine a récolté un but et une mention d’aide, présenté un différentiel de +3 et joué près de 30 minutes.