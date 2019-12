L’Impact amorcera sa saison au Stade olympique

L’Impact de Montréal disputera le premier match de sa saison le 29 février au Stade olympique, a annoncé la MLS jeudi.

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre sera le visiteur pour l’occasion.

Il s’agira d’un retour au «Big O» pour l’Impact après deux ans d’absence. En 2018, la formation montréalaise y avait joué son match d’ouverture et l’avait alors emporté 1-0 contre le Toronto FC.

Le reste du calendrier 2020 de l’Impact sera connu au cours des prochaines semaines.

Nouveauté en 2020!



On veut vous faire plaisir! (À vous, ainsi qu'à votre forfait de données cellulaires 🙃) https://t.co/QAGnETMwTC — Impact de Montréal (@impactmontreal) December 5, 2019

Quant aux deux équipes d’expansion, Nashville SC et l’Inter Miami, elles affronteront respectivement Atlanta United et le Los Angeles FC au cours du premier week-end d’action, les 29 février et 1er mars.

Rappelons que chaque campagne du circuit Garber compte 34 rencontres.

Avant d’entreprendre sa saison en MLS, l’Impact amorcera en février son parcours dans la Ligue des champions de la CONCACAF.

(Dans la vidéo ci-dessus, revoyez notre longue entrevue avec le nouvel entraîneur-chef du onze montréalais, Thierry Henry)