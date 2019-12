Une sous-carte particulièrement relevée

Pas moins de 10 combats auront lieu samedi soir au Centre Bell.

En plus des têtes d’affiche David Lemieux, Simon Kean et Arslanbek Makhmudov, sept autres membres de l’écurie Eye of the Tiger Management seront en action en sous-carte. Tour à tour, Sadriddin Akhmedov, Kim Clavel, Mathieu Germain, Lexson Mathieu, Martine Vallières, Raphaël Courchesne et Avery Martin-Duval monteront dans le ring.

À trois jours de l’événement, tous ces boxeurs ont été présentés à la presse, mercredi. Voyez, dans la vidéo ci-dessus, le compte rendu de la journaliste de TVA Sports Nancy Audet.

«La sous-carte est assez impressionnante, a-t-elle noté à l’émission Les Partants. C’est rare qu’on en voit une comme celle-là. Sur les 10 combats, plusieurs sont importants.»

Du lot, Clavel et Mathieu auront l’occasion de remporter une première ceinture.

Ce dernier assure ne pas être nerveux en vue de sa première expérience dans l’amphithéâtre des Canadiens.

«Pour moi, c’est le même ring que dans le gymnase. Je ne vois pas de différence. C’est la même pression qu’à n’importe quel combat.»