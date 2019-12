Une erreur de Shea Weber?

Les Canadiens ont peut-être mis fin à une séquence de huit défaites consécutives, mardi soir, en battant les Islanders, reste qu’il y a tout de même une séquence que Michel Bergeron a détesté.

À l’occasion de son segment «Sans Filet», le Tigre s’en est pris à une décision de Shea Weber, qu’il n’a pas du tout appréciée.

Voyez l’intervention de «Bergie» dans la vidéo ci-dessus.

En toute fin de match, alors que les Canadiens menaient 3-2, le capitaine du CH, de son propre territoire, a choisi de dégager la rondelle vers le filet adverse. La tentative a finalement réussi et Weber a marqué le 4e but des siens.

«On l’a félicité et le Tricolore a gagné. C’est bien beau. Mais on a le plein contrôle de la rondelle. Le coach sait que ce n’est pas le jeu à faire. Si tu rates le filet, la mise en jeu revient dans ton territoire. Weber avait tout le temps du monde pour faire un autre jeu! Si un jeune fait la même chose, on va dire que c’est une erreur de jeunesse. Mais Weber n’est plus un jeune.»