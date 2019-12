Taylor Hall : «Une équipe a une longueur d'avance»

Renaud Lavoie a effleuré les dossiers chauds de la LNH au premier entracte du match entre l’Avlanche du Colorado et les Maple Leafs à Toronto, mercredi soir.

Parmi eux, des mises à jour au sujet de Taylor Hall, Shayne Gostisbehere et la rencontre des gouverneurs de la LNH, prévue la semaine prochaine, à Pebble Beach.

Taylor Hall échangé en retour d’un jeune défenseur?

Le directeur général des Devils Ray Shero a tenté une dernière négociation avec celui qui sera joueur autonome sans compensation en juillet, récipiendaire du trophée Hart en 2018, mais celle-ci a achoppé, car l’Albertain de 28 ans vise un contrat de six à huit ans.

«Une équipe part avec une longueur d’avance et c’est l’Avalanche du Colorado. Pourquoi? Parce qu’elle a de l’espace sous le plafond salarial et on pourrait lui offrir une entente à long terme.

«C’est aussi parce qu’elle a un joueur très important (dans sa banque d'espoirs).»

Il s’agit de leur choix de premier tour au dernier repêchage, le défenseur gaucher Bowen Byram, qu’ils ont sélectionné avec le quatrième choix au total à l’encan de juin.

L’arrière de 18 ans a inscrit trois aides et 17 points en 24 rencontres avec les Giants de Vancouver, cette saison.

«C’est exactement ce que les Devils veulent. J’ai l’impression qu’on pourrait juste donner ce joueur-là. Peut-être avec un choix de premier tour, mais tu sais quoi? Je ne pense pas qu’il y aurait une panoplie d’autres joueurs.

«L’Avalanche ne veut pas l’échanger, mais pour avoir Taylor Hall et amener ton équipe à un autre niveau, il y a un prix à payer.»

Gostisbehere et Montréal

Le défenseur des Flyers de Philadephie a souvent fait l’objet de rumeurs depuis l’été et elles repartent de plus belle.

L’arrière gaucher est bel et bien sur le marché, mais oubliez Montréal comme destination possible.

«On peut tourner la page, ça n’arrivera pas.»

Le vétéran de 26 ans pourrait bénéficier d’un nouveau départ, lui qui a été inégal depuis la dernière campagne.

«J’ai parlé avec des dirigeants des Flyers ce matin et ils m’ont dit ‘il a joué son meilleur match de la saison (mardi)’. Il avait été laissé de côté (pendant trois matchs à la fin de novembre).»

Un code de conduite pour les entraîneurs

La rencontre annuelle des gouverneurs de la LNH se déroulera dès la semaine prochaine à Pebble Beach, en Californie, et un sujet est déjà sûr de faire couler beaucoup l’encre.

«On s’attend à ce qu’il y ait un code de conduite pour les entraîneurs de la LNH. Les joueurs en ont un aussi.

«Il y a des lignes que les joueurs ne doivent pas franchir, mais là on se concentre surtout sur les entraîneurs.»