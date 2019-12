Point encaisse de plein fouet le coude de Johansen

Le patineur des Predators de Nashville Ryan Johansen se demande vraiment s’il n’a pas été victime d’une injustice, mardi soir, lors de l’affrontement des siens contre le Lightning de Tampa Bay.

Le joueur de centre a été expulsé de la partie en deuxième période, en raison d’un coup de coude qu’il a atteint la tête de l’attaquant Brayden Point.

«J’imagine qu’il a foncé sur mon coude et que mon coude l’a touché, a dit Johansen au quotidien The Tennessean. J’étais heureux de voir qu’il était correct et qu’il était de retour sur la glace.»

Johansen était cependant beaucoup moins heureux de voir que les arbitres n’aient pas puni de la même façon le défenseur Erik Cernak pour un geste similaire au sien. En effet, le représentant du Lightning a atteint Daniel Carr avec son coude lors du troisième tiers. Il a reçu une pénalité mineure pour son geste.

«C’est assez frustrant. J’imagine que c’est frustrant parce que l’un de leur joueur a frappé l’un des nôtres lorsqu’il était dans une position vulnérable, a exprimé Johansen après le revers de 3 à 2 en prolongation des Predators. Un genre de jeu malicieux. Il n’y a pas eu de révision sur ça. Mon jeu en était un de hockey et malchanceux.»

«Il n’y a pas eu de révision ou de discussions pour une pénalité plus imposante, a-t-il poursuivi. Si mon coup méritait une révision, il aurait dû y avoir une révision sur l’autre. Il était dans une position vulnérable et sa tête était visée.»

La frustration de Johansen ne s’estompera probablement pas, lui qui a reçu une amende de 5000$ pour son coup à la tête de Point, mercredi matin.