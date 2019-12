Liverpool invaincu en 32 matchs!

Sadio Mané a déjà oublié sa quatrième place décevante au Ballon d'Or, lundi, en livrant une véritable «master class» dans une victoire de 5-2 face à Everton.

Au cours d'une folle première période où les six tirs cadrés ont fini au fond des filets, il a donné deux caviars à Divock Origi (1-0, 6e) et Xherdan Shaqiri (2-0, 18e) - titularisés à la place de Roberto Firmino et Mohamed Salah - avant de marquer au terme d'une contre-attaque qu'il a initiée et conclue (4-1, 45e).

Le Sénégalais a aussi raté deux énormes occasions dans le second acte mais Origi, sur une ouverture d'une précision diabolique de Dejan Lovren (3-1, 32e), et Georginio Wjnaldum (5-2, 90e) ont donné de l'ampleur au 100e succès de Jürgen Klopp en Premier League en 159 matches sur le banc. Seul Mourinho (142) a fait mieux.

Ce succès permet aussi à Liverpool de battre son record de matches consécutifs en championnat sans défaite, le portant à 32.

Mourinho et les Spurs redescendent sur terre

Après l'avoir limogé il y a près d'un an, Manchester United - toujours bon dans les grands rendez-vous - a infligé à José Mourinho sa première défaite comme coach de Tottenham, qui restait sur trois victoires consécutives.

Le retour de l'Écossais Scott McTominay a donné plus de consistance au milieu et Marcus Rashford, auteur d'un doublé, a montré qu'il était en forme avec six buts et quatre passes décisives sur ses 11 derniers matches de championnat.

Dès la sixième minute, il a ouvert le score d'une frappe puissante au premier poteau avant de redonner l'avantage à United en se chargeant d'un penalty qu'il avait obtenu pour une faute de Moussa Sissoko (2-1, 48e).

Les Spurs, bien moins en jambes que dernièrement, avaient égalisé par Dele Alli auteur d'un meveilleux contrôle orienté sur une balle en cloche en pleine surface (1-1, 39e).

Au classement, Manchester remonte à la 6e place, à 8 points de Chelsea, 4e, alors que Tottenham retombe de la 5e à la 8e place avec une unité de moins.

Chelsea repart de l'avant

Après deux défaites en championnat et un nul en Ligue des Champions, Chelsea a renoué avec le succès en battant Aston Villa 2-1 avec les retours de César Azpilicueta, N'Golo Kanté et Tammy Abraham dans le onze de départ.

Ce dernier a d'ailleurs été décisif avec son 11e but (1-0, 24e) et sa troisième passe décisive de la saison, pour une volée puissante de Mason Mount (2-1, 48e).

Seul Jamie Vardy (14 buts, 3 passes décisifs) est impliqué sur plus de buts que lui cette saison.

Aston Villa avait réussi à égaliser sur un but 100% égyptien, le centre d'Ahmed el-Mohammadi trouvant Trezeguet qui a marqué de façon un peu chanceuse (1-1, 41e).

Leicester ne lâche rien

Les dauphins de Liverpool semblent marquer un peu le pas mais s'accrochent à leur 2e place à 8 points des Reds avec ce 7e succès de suite... du jamais vu depuis 56 ans !

Vainqueurs à l'arraché d'Everton ce week-end (2-1), ils ont peiné devant la lanterne rouge Watford, finalement battue 2 à 0 sur un pénalty de Jamie Vardy - 14e réalisation pour le meilleur buteur du championnat - juste après la pause et un but du talentueux James Maddison (2-0, 90+4) pour corser l'addition.

Un succès aussi peu flamboyant que précieux, qui leur permet de garder 3 longueurs d'avance sur City, vainqueur 4 à 1 mardi à Burnley.