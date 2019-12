Le boxeur Mathieu Germain ( 17-1-1) n’oubliera jamais la date du 28 septembre 2019. Et malheureusement, ce n’est pas pour les bonnes raisons.

Ce jour-là, le Québécois a subi sa première défaite en carrière. Par K.-O. Devant les siens, au Casino de Montréal. Bref, vous nous voyez venir... Ce genre de revers qui ne s’efface pratiquement jamais de la tête d’un boxeur.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, l'entrevue accordée par Mathieu Germain à Jean-Charles Lajoie.

«Je m’en suis remis. Est-ce que je l’ai accepté? Non! J’ai simplement appris à vivre avec cette première défaite», a expliqué Germain, à l’occasion d’une entrevue présentée lors de l’émission «JiC».

«Moi, je suis un champion. J’ai donc pris la défaite comme un champion. Les revers font partie du sport. Et la beauté de la boxe, c’est que tout peut se terminer avec un coup de poing. Je gagnais le combat jusque-là, mais on sait comment ça s’est terminé. Je ne suis pas du genre à arriver devant les médias et expliquer ma défaite avec de faux prétextes. Même lorsqu’on gagne, il y a des fois où l’on n’est pas à 100% dans le ring.»

Le pugiliste est catégorique : sa famille a joué un grand rôle lors des jours suivant le combat.

«Je suis devenu papa quelques jours avant le duel. Donc c’est sûr que ma petite fille m’a beaucoup aidée à passer au travers. Camille Estephan m’a ensuite dit qu’on allait se battre rapidement, ce qui fait que je n’ai pas eu le choix de me remettre au travail.»

Apprendre de ses erreurs

L’important, diront les plus grands prophètes, n’est pas de ne pas tomber. C’est simplement de savoir se relever. À ce sujet, Germain jure qu’il a beaucoup appris de sa première défaite.

«Oui, je dois davantage me protéger, mais pas seulement ça. Les gants sont plus petits chez les pros. Je dois revenir à ce que je faisais avant, c'est-à-dire entrer dans l’action et en sortir aussitôt. J’ai peut-être fait trop confiance à mon menton. Je compte revenir à la base.»

Germain aura l’occasion de prouver qu’il dit vrai dès samedi, alors qu’il affrontera le Mexicain Gilberto Meza (11-8-1) en sous-carte du combat de David Lemieux.