À la recherche de «l'arrêt important»

Deux jours après avoir appris qu’il était placé au ballottage par le Canadien sans qu’aucune des 30 équipes de la LNH ne réclame ses services, Keith Kinkaid a abouti dans le vestiaire du Rocket au terme de sa première séance d’entraînement, ce matin.

Le gardien auxiliaire âgé de 30 ans ne s’attendait pas à pareil scénario après cinq départs et six apparitions dans l’uniforme tricolore. Il n’avait jamais envisagé qu’on lui remettrait un billet de métro «aller simple» vers la station Montmorency de Laval après seulement deux mois écoulés à la saison.

Mais c’est la triste réalité d’un gardien qui n’a pas fait le travail demandé au moment opportun. Avec une seule victoire à sa fiche, une défaite en temps régulier et trois revers en prolongation, Kinkaid a concédé quatre buts et plus à ses cinq départs en plus des trois filets accordés aux Bruins lorsqu’il est venu en relève à Carey Price la semaine dernière.

Il a conservé une moyenne de 4,24 buts alloués par match et affiché un taux d’efficacité de ,875.

«Je n’ai pas été aussi bon que je l’aurais souhaité», a lancé le gardien à sa sortie de la patinoire où il a fait du temps supplémentaire avec l’instructeur Marco Marciano. Le Rocket affronte les Monsters de Cleveland en soirée alors que Charlie Lindgren est devant la cage. Il était de retour dans la Ligue américaine une première fois depuis le 7 décembre 2014, moment où il portait les couleurs des Devils d’Albany.

Avec un programme double ce week-end et 10 matchs à jouer en décembre chez le Rocket, Kinkaid aura l’opportunité de rebâtir sa confiance dès vendredi et travailler les éléments techniques qui font défaut depuis le début de la campagne.

Peu d’action

En obtenant approximativement un départ aux deux semaines chez le CH, il ne pouvait prendre sa vitesse de croisière derrière Price, selon ses propos.

«C’est difficile d’être au sommet de sa forme en pareilles circonstances, mais je devais le faire puisque c’était mon travail, a indiqué l’homme masqué au contrat de 1,75 M$ cette saison. Cette rétrogradation m’aidera à jouer des matchs. Peut-être que j’obtiendrai un rappel d’ici une semaine ou non. Mais je vais pouvoir retrouver cette confiance en faisant cet arrêt important dont j’avais besoin à Montréal.»

Dans la course effrénée aux points au classement, cet arrêt qu’il n’a souvent pas fait expliquerait sa fiche selon son plaidoyer. S’il présentait un dossier de trois victoires, le scénario serait différent. Il ne serait pas à Laval.

Techniquement, il croit que ses glissades ne sont pas à point et qu’il n’est pas tout à fait prêt aux tirs. Il visionnera des séquences vidéo d’ici son premier départ ce week-end. En ramenant sa technique, il espère retrouver sa confiance. Le goût de la victoire aidera grandement sa cause.

«Je suis de retour à la planche à dessin, a-t-il imagé. Tout ce que je contrôle, c’est ma façon de jouer. Les gars ont gagné hier soir (mardi). J’espère goûter à la victoire aussi ici avec le Rocket. Ce sentiment m’aidera à retrouver mon rythme et ensuite retourner avec le Canadien.»

Coach et psychologue

Au moment de parapher son entente avec l’organisation du Canadien, Joël Bouchard savait qu’il aurait à jouer les psychologues. Il l’a fait avec Karl Alzner l’année dernière ainsi que Dale Weise et Charles Hudon cette saison. Il doit cette fois travailler avec Kinkaid.

«Ce n’est pas une situation évidente. Je me mets dans leur peau, car je l’ai vécu dans ma carrière en étant placé au ballottage et renvoyé dans les mineures, a fait valoir l’entraîneur-chef du Rocket. L’ego en prend un coup. On peut réagir de différentes façons. J’ai rencontré Keith ce matin (hier) et je lui laisse 24 heures pour digérer tout ça.

«Les performances sur la glace importent, a-t-il ajouté. C’est là où l’on trouve les réponses. Keith et Charlie doivent performer sur la glace. Je vais juger de son travail de par son comportement sur la patinoire.»

Entre-temps, chez les IceMen de Jacksonville en Floride, Michael McNiven fait flèche de tout bois dans la Ligue de la Côte Est. Ses performances éclatantes ne laissent pas indifférent l’instructeur du Rocket. Loin de là.