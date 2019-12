Soupir de soulagement

Publié aujourd'hui à 23h15

Mis à jouraujourd'hui à 23h19

La victoire des Canadiens mardi soir contre les Islanders était méritée. L’effort, l’exécution du plan de match et le caractère étaient au rendez-vous.

Brendan Gallagher et Phillip Danault ont donné le ton en attaque. Shea Weber a démontré son leadership et Carey Price a lancé un message qu’il ne voulait pas se laisser déranger autour de son filet, parlez-en à Brock Nelson et Casey Cizikas.

Bref, les leaders de l’équipe ont pris les choses en main.

Rien n’est encore assuré, mais au moins le Tricolore est finalement récompensé.

Dans la série de huit défaites, la troupe de Claude Julien avait dominé au chapitre des tirs au but dans six des huit revers. De plus, l’équipe avait marqué le premier but cinq fois et avait inscrit neuf buts en première période.

Bref, des statistiques qui me démontraient que l’équipe était bien intentionnée et ce malgré les ennuis répétés de la formation.

Ce que je retiens aussi de cette première victoire en neuf matchs, c’est le fait que les Canadiens ont eu raison des Islanders qui se situent au quatrième rang au classement général de la LNH.

LES SÉRIES, UN DÉFI COLOSSAL

Les Canadiens ont encore 54 matchs à disputer d’ici la fin de la saison régulière, mais l’équipe n’a pas beaucoup de marge de manœuvre si elle veut participer aux séries.

Si, l’an dernier, les Blue Jackets avaient eu besoin de 98 points pour accéder au tournoi printanier, il faut anticiper que les Canadiens auront besoin de gagner quelque chose comme 32, 33 ou 34 de leurs 54 dernières parties - je tiens compte des quelques points récoltés ici et là en bris d’égalité.

Bref, l’équipe aura besoin de séquences de victoires et surtout éviter d’autres défaites successives.

SHEA WEBER MARQUERA-T-IL 20 BUTS?

D’ici la fin de la saison, il faudra suivre avec intérêt la production offensive de Shea Weber.

S’il maintient son rythme actuel, le capitaine des Canadiens pourrait devenir le premier défenseur des Canadiens depuis Sheldon Souray, en 2006-07, à marquer 20 buts en une saison.

Weber a déjà atteint ce prestigieux plateau à trois occasions au cours de sa carrière. Les trois fois, Weber l’avait fait dans l’uniforme des Predators de Nashville.