Saku Koivu et les autres anciens capitaines salués

Pour les 110 ans des Canadiens de Montréal, l’équipe a organisé un hommage spécial aux capitaines de l’histoire de la concession, mardi avant le match contre les Islanders de New York au Centre Bell.

Serge Savard, Yvan Cournoyer, Bob Gainey, Kirk Muller, Mike Keane, Pierre Turgeon, Guy Carbonneau, Chris Chelios, Vincent Damphousse, Brian Gionta... Les capitaines disponibles pour répondre à l’appel des Canadiens ont été présentés au centre de la glace, incluant le capitaine actuel, Shea Weber.

Mais l’ancien capitaine qui a reçu les applaudissements les plus nourris a été Saku Koivu. Après tout, l’ex-numéro 11 du CH a été un des capitaines qui a connu un des règnes les plus longs dans l’histoire de l’équipe. Le Finlandais a porté le «C» de 1999, après le départ de Vincent Damphousse, jusqu’à son propre départ en 2009, soit neuf saisons. Seul feu Jean Béliveau a été capitaine du Tricolore plus longtemps (1961 à 1971).

Dans la foulée, même Max Pacioretty, échangé contre Nick Suzuki aux Golden Knights de Vegas il y a deux étés, a été mentionné dans l’hommage.

Les joueurs de la mouture actuelle des Canadiens sont allés rejoindre Weber et les anciens capitaines au centre pour une photo de groupe. Ce faisant, l’attaquant Max Domi a trébuché sur le tapis. À voir dans la vidéo ci-dessus.