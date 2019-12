Les Yankees font de l'oeil à deux lanceurs

Pourtant déjà bien nantis au monticule, les Yankees de New York tournent autour des lanceurs Gerrit Cole et Stephen Strasburg, qui sont joueurs autonomes sans compensation.

Selon une information rapportée par le quotidien New York Post, le directeur général des Yankees Brian Cashman et le gérant Aaron Boone devaient même rencontrer Cole, mardi, chez lui en Californie. Le nouvel entraîneur des lanceurs Matt Blake devait aussi prendre part au rendez-vous, selon le média new-yorkais.

Cole, 29 ans, fait partie des joueurs les plus convoités sur le marché des joueurs autonomes. Pour cause, il a conservé un dossier de 20-5 et une moyenne de points mérités de 2,50 lors de la récente saison dans l’uniforme des Astros de Houston. Il a d’ailleurs terminé deuxième au scrutin pour l’obtention du trophée Cy Young dans l’Américaine, derrière son coéquipier Justin Verlander.

Lors des éliminatoires, Cole a notamment vaincu les Yankees, le 15 octobre, dans le troisième match de la série de championnat. En sept manches, il n’avait alloué aucun point. Les Astros prenaient alors les devants 2-1 et allaient éventuellement battre les Yankees pour atteindre la Série mondiale.

En plus de cet intérêt pour Cole, les Yankees auraient aussi l’intention de s’entretenir avec Strasburg, cette semaine. Âgé de 31 ans, Strasburg s’est pour sa part signalé durant les éliminatoires, obtenant d’ailleurs le titre de joueur par excellence de la Série mondiale à la suite de la conquête des Nationals de Washington.

Depuis le début de sa carrière, Strasburg montre des statistiques étincelantes lors des séries. En 55 manches et un tiers, il présente une moyenne de points mérités de 1,46. En 2019, Strasburg a par ailleurs conclu les éliminatoires avec cinq victoires et aucun revers à sa fiche.

Penser à l’avenir

L’embauche de Cole ou de Strasburg permettrait aux Yankees de compter sur une rotation partante plutôt imposante. James Paxton, Luis Severino, Masahiro Tanaka et J.A. Happ sont déjà avec les Yankees, sans oublier Domingo German, lui qui n’a toutefois pas joué lors des éliminatoires à la suite d’allégations de violence conjugale.

L’ajout d’un partant de premier plan serait également logique, considérant que Paxton et Tanaka doivent à leur tour devenir joueurs autonomes au terme de la saison 2020.