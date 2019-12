Le meilleur joueur de la LNH, selon Samuel Girard

Gabriel Landeskog. Philip Grubauer. Matt Calvert. Andre Burakovsky. Erik Johnson. Colin Wilson. Tyson Jost. Nikita Zadorov. Pavel Francouz. Mikko Rantanen.

Beaucoup, beaucoup de joueurs ont manqué à l’appel chez l’Avalanche du Colorado dans les dernières semaines. Malgré tout, le club de Denver a maintenu un dossier respectable de 8-7-1 pendant cette période.

Deux mots pour expliquer ce sauvetage improbable – ou plutôt, un nom : Nathan MacKinnon.

«Sans aucun doute, il est le meilleur joueur de la LNH, a déclaré son coéquipier Samuel Girard, mardi en entrevue à l’émission JiC sur TVA Sports. Il l’a prouvé dans le mois de novembre. Il n’avait pas Landeskog, il n’avait pas Rantanen, et il a réussi à faire ce nombre de points (25 points en 14 matchs au mois de novembre, NDLR), en plus de nous faire gagner sans ces gros morceaux.

«S’il n’est pas le meilleur joueur de la Ligue nationale présentement, il n’est vraiment pas loin», a dit le défenseur gaucher de l'Avalanche.

Un seul joueur a inscrit plus de points que MacKinnon dans toute la LNH en novembre 2019 : Connor McDavid, avec 26 points en 14 rencontres des Oilers d’Edmonton.

MacKinnon, Girard et l’Avalanche figuraient au deuxième rang de la section Centrale avec un dossier de 16-8-2 bon pour 34 points, avant leurs rencontres de mercredi contre les Maple Leafs à Toronto et face aux Canadiens à Montréal, jeudi.

Leafs et CH n’ont qu’à bien se tenir dans le cadre de la venue de l’Avalanche : MacKinnon a récolté neuf points à ses trois derniers matchs et Rantanen, à son retour au jeu, s’est permis un but et trois aides samedi dans un gain de 7-3 sur les Blackhawks de Chicago.

À sa troisième saison au Colorado, le Québécois Girard a 10 points, dont neuf aides, en 26 parties.