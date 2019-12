On ne compte même plus les fois où, cette saison, les Canadiens ont encaissé un but à la fin d’une période.

Habitué de voir ses adversaires lui servir cette médecine, le Tricolore a inversé les rôles, mardi soir contre les Islanders.

Alors qu’il restait moins d’une seconde à faire au premier vingt, Phillip Danault est sauté sur un retour de lancer et est parvenu à ouvrir la marque.

