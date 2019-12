«Ils ont été des bêtes pour nous!» -Claude Julien

De façon évidente, la victoire de 4-2 des Canadiens sur les Islanders, signée mardi soir, représente un énorme soulagement pour toute l’équipe.

Ce gain permet au Tricolore de mettre fin à une horrible séquence de huit revers consécutifs.

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.

D’ailleurs, c’est un Claude Julien très bavard (et soulagé!) qui s’est présenté devant les journalistes après la victoire des siens.

«Le but en fin de 1re période a fait du bien. Certaines équipes ne jouent pas bien et gagnent quand même plusieurs matchs. Dans notre cas, cela faisait trois ou quatre matchs que l’équipe était à la hauteur, mais on ne parvenait pas à aller chercher les deux points.»

Contre New York, Shea Weber, Brendan Gallagher et Phillip Danault ont tous récolté deux points.

Le pilote du CH n’a pas manqué de le souligner, y allant aussi d’une phrase que l’on entend souvent de la part des entraîneurs.

«C’est important que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs à chaque match.»

Une utilisation... assez folle!

Outre les buts et les passes, une statistique était assez difficile à ignorer : l’astronomique temps de glace de Ben Chiarot (30 :47) et de Shea Weber (29 :49).

De son côté, Gustav Olofsson, lui, n’a joué que 5 :59.

Claude Julien a reconnu que Weber et Chiarot avaient connu une soirée un peu trop occupée à son goût.

«Tu ne peux pas demander à tes joueurs de jouer autant chaque soir. On va faire des modifications.»

Des fleurs à quelques joueurs

Évidemment, il est plus facile de distribuer les compliments après une victoire. Julien a d’ailleurs tenu à louanger le jeu de certains de ses joueurs.

«Si on regarde le jeu de Chiarot, Weber, Petry et Armia, ils ont été des bêtes pour nous.»