La mise au ballottage du gardien Keith Kinkaid n’a visiblement pas fini de faire réagir.

À l’occasion du segment «Le temple de la Renommée» de l’émission «JiC», Mike Bossy en avait long à dire sur l’ex-auxiliaire du Tricolore.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, l’échange animé entre Mike Bossy et Jean-Charles Lajoie.

«La semaine passée, Kinkaid dit qu’il veut jouer plus de minutes. À partir de là, c’était officiellement fini! Tu ne dis pas ça. Tu es gardien de but substitut. Comme l’a déjà dit Patrick Huard, ferme ta gueule!»

Le légendaire buteur ne s’est pas arrêté là.

«Tu es un gardien de but substitut. Veux-tu juste arrêter les rondelles lorsqu’on te le demande? Tu joues derrière Carey Price et tu oses dire que tu voudrais jouer plus de minutes!»

Quelle profondeur?

Par ailleurs, Jean-Charles Lajoie et Mike Bossy ont également pris un long moment pour discuter de la profondeur des Canadiens, qu’ils jugent inexistante.

«On ne peut pas parler de grande profondeur quand tu rappelles des mineures Charles Hudon et Matthew Peca», a d’abord lancé JiC.

«Ils n’ont plus rien!», a renchéri Bossy.

Celui-ci a poursuivi :

«Hier soir, à "Dave Morissette en direct", on se demandait ce que le CH pouvait faire. Il n’y a rien à faire! Tu as déjà rappelé des joueurs. On a rappelé Olofsson. Pourquoi? Parce que Rielly et Kulak ne font pas le travail!»

Question d’illustrer le manque de profondeur du Bleu-blanc-rouge, Jean-Charles Lajoie y est allé d’une métaphore assez colorée.

«Tu perds Victor Mete, et c’est comme si tu avais perdu Bobby Orr!

«Je ne suis même pas sûr qu’il jouerait tous les matchs avec les Bruins!»