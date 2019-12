Manon Rhéaume aura sa statue de bronze

Manon Rhéaume, seule femme à avoir joué pour une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), aura bientôt droit à une sculpture grandeur nature à la place Jean-Béliveau, devant le Centre Vidéotron.

C’est ce qu’on apprend à la lecture d’un sommaire décisionnel voté la semaine dernière par la Ville de Québec et passé inaperçu jusqu’à maintenant. La future œuvre doit «souligner l’action bénévole, particulièrement celles des familles d’accueil» au tournoi Pee-Wee.

Outre une baie vitrée exposant des textes et des photographies, on installera également «deux sculptures en bronze grandeur nature (qui) représenteront Manon Rhéaume et Sylvain Côté (autre joueur de la LNH) alors qu’ils évoluaient, enfants, au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec», lit-on dans ce document.

L’œuvre commémorative, qui sera réalisée par l’artiste Guillaume D. Cyr, coûtera 250 000$. La somme provient des montants versés à la municipalité par le groupe et par la Fondation «J’ai ma place» lors de la cession de leurs activités.

Les nouvelles sculptures seront installées d’ici le 30 septembre 2020.