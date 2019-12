«Ils engagent Kinkaid à 1,7M$ pour donner du repos à Carey Price!»

Même si la méthode n’a rien de bien scientifique, un sondage Twitter effectué par l’équipe de l’émission «JiC» a permis de constater qu’une personne sur quatre souhaite actuellement le congédiement de Claude Julien.

Il faut dire que le Tricolore, qui traverse présentement une épouvantable séquence de huit revers consécutifs, ne fait pas grand chose pour rassurer ses partisans depuis deux semaines.

Voyez, dans la vidéo ci-dessus, le segment «Le Temple de la Renommée».

Lors du segment «Le Temple de la Renommée», Jean-Charles Lajoie et Yvon Pedneault ont d’ailleurs discuté du «dossier Julien».

Selon Lajoie, Claude Julien doit demeurer en poste.

«Julien doit finir l’année!», a-t-il d’abord lancé.

«Est-il vraiment imputable [pour la série de défaites]?», s’est ensuite questionné «JiC».

«Il me donne l’impression d’être un gars qui se dit "My way or the highway" (ma façon de faire ou je laisse tomber). »

Yvon Pedneault, lui, croit dur comme fer que Julien doit se conformer au plan proposé par ses patrons, à condition, bien sûr, qu’il soit clairement établi.

«Il doit respecter la philosophie de l’entreprise! Mais Geoff Molson et Marc Bergevin doivent mettre en place un plan bien déterminé. Et Julien doit ensuite s’y conformer.»

Bergevin : le Québec se prononce

Le même sondage a aussi permis de découvrir que seulement 15% des Québécois voient le congédiement de Marc Bergevin comme une solution viable aux actuels problèmes de l’équipe.

Ce résultat a réjoui JiC.

«C’est très bon! Sincèrement, il a été ordinaire lors de son premier plan quinquennal, mais à partir du moment où il fait le travail lors de son deuxième plan, laisse-le tranquille.»

Yvon Pedneault, légèrement en désaccord, n’a pas mis de temps à réagir aux propos de Lajoie.

«Kinkaid, c’est une erreur! Ils engagent Kinkaid à 1,7 millions $ parce qu’on veut donner du repos à Carey Price.»

Jean-Charles Lajoie, reconnaissant la pertinence du point de son homologue, en a rajouté

«Louis Domingue serait venu pour 900 000$ et des "tickets" de Schwartz's!»