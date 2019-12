Déjà la cinquantaine pour McDavid et Draisaitl

Le mois de décembre est à peine commencé que Connor McDavid et Leon Draisaitl ont déjà atteint le plateau des 50 points.

Les deux compagnons y sont parvenus dans la victoire de 3-2 des Oilers d’Edmonton sur les Canucks, dimanche soir à Vancouver.

McDavid a récolté deux aides, tandis que Draisaitl a été l’auteur d’un doublé. L’Allemand a notamment inscrit le but qui a fait la différence en troisième période.

Le duo tout étoile des Oilers est jusqu’ici supérieur à la saison dernière. McDavid et Draisaitl revendiquent respectivement 51 et 50 points en 29 matchs, comparativement à 41 et 33 points après autant de rencontres en 2018-2019.