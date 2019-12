CH: une bataille à trois!

Avec Keith Kinkaid au ballottage, en probable direction vers Laval, et le rappel de Cayden Primeau avec les Canadiens de Montréal, le poste d’auxiliaire à Carey Price est décidément en jeu.

Si Kinkaid et Primeau sont des candidats, Charlie Lindgren l’est également.

Mais pour l’instant, c’est Primeau qui hérite du poste. Et le jeune gardien n’est pas là que pour réchauffer le banc.

«Est-ce qu’on va le voir devant le filet? Oui, on va le voir devant le filet, fort probablement cette semaine, a souligné le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, lundi, lors de l'émission JiC. Il n’a pas été rappelé juste pour pratiquer avec l’équipe. On veut voir où il en est rendu. Est-ce qu’il est capable de jouer à ce niveau?»

Primeau pourrait d’ailleurs faire ses débuts vendredi prochain, au Madison Square Garden, contre les Rangers de New York.

«Les gens vont conclure que c’est la fin de Charlie Lindgren. Non! Que c’est la fin de Keith Kinkaid. Non!, a continué le journaliste. Car tu ne sais pas ce que Primeau va te donner. Ce que je vois, c’est qu’on se retrouve dans une situation où tu as trois gardiens de but qui vont vraiment batailler pour le poste d’auxiliaire.

«La boule de cristal, personne ne l’a, car on ne sait pas ce que les Canadiens vont faire cette semaine. Dès demain soir, est-ce que les Canadiens gagnent contre les Islanders? Et ça, c’est important.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.