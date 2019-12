Samuel Finn ne s'arrête pas là

Deux jours après son extraordinaire exploit qui lui a mérité une place dans le livre des records Guinness, Samuel Finn a rencontré TVA Sports pour faire le bilan de son expérience.

Même si l'objectif de dons a été dépassé, celui qui a souffert en accomplissant 5234 «burpees» dans la soirée de vendredi ne veut pas s'arrêter là.

«On a lancé un mouvement, a-t-il déclaré en marge de la rencontre entre l'Océanic de Rimouski et les Voltigeurs de Drummondville. C’est le début d’une belle aventure et on peut en faire plus.»

Voyez son entrevue, en compagnie de son père Steven, dans la vidéo, ci-dessus.